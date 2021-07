Bilal Hassani dansera avec un partenaire masculin dans la prochaine édition de « Danse avec les stars »

La onzième saison de Danse avec les stars est déjà sur les starting-blocks. Si TF1 n’a pas encore annoncé de date de diffusion, on connaît déjà les noms des futurs candidats. Et surprise, nous allons retrouver Bilal Hassani, le chanteur queer révélé à l’Eurovision.

Une grande première

Ce n’est pas la première fois que l’émission accueille un candidat LGBTI+. On avait pu voir, dans les précédentes saisons, l’humoriste Jeanfi (saison 9) ou encore le chanteur Emmanuel Moire (saison 3) qui avait mis le feu avec Fauve Hautot. Mais là où la participation de Bilal s’annonce historique, c’est que pour la première fois dans l’histoire de l’émission, il devrait y avoir un duo de danseurs de même sexe. En effet, selon le site Puremedias, Bilal Hassani devrait participer au concours avec un partenaire masculin. Nous ne savons pas encore qui sera le danseur qui l’accompagnera. Cette nouvelle réjouit déjà la communauté LGBTI+ qui se bat pour plus d’inclusion et de visibilité à la télé.

En 2019, la version danoise de DALS avait déjà marqué les esprits puisque c’était un duo de garçons, le comédien Jakob Fauerby et le danseur professionnel Silas Holst, qui avaient remporté la compétition.

Jean-Paul Gaultier membre du jury

Au casting sont annoncées les chanteuses Wejdene et Lââm, le YouTubeur Michou, les actrices Aurélie Pons et Lucie Lucas, l’humoriste Gérémy Crédeville, le chanteur Tayc, Jean-Baptiste Maunier, Moussa de Koh-Lanta et en guest star internationale Dita von Teese.

En ce qui concerne le jury, Danse avec les stars se teinte là encore de queer avec l’arrivée de Jean-Paul Gaultier qui remplace Patrick Dupond, décédé cette année.