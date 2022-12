Rétrospective 2022 : la sélection de 13 livres LGBT+ par Komitid

Durant toute la semaine, Komitid regarde dans le rétro pour vous proposer des sélections sur l’année écoulée. Aujourd’hui, la littérature.

Romans – Poésies

« Genre : fluide », de Charles Dantzig (Points Poésie)

Un livre dont le titre est Genre : fluide, ça attise forcément notre curiosité. Lorsque son auteur produit aussi Personnages en personne, une des émissions les plus sérieusement queer de France Culture, notre intérêt grandit.

Charles Dantzig vient de publier dans la belle collection « Points Poésie » (dirigée par Alain Mabanckou) Genre : fluide, un ouvrage qui s’ouvre sur une soixantaine de poèmes inédits de cet auteur prolifique à qui l’on doit nombre de recueils de poésie mais aussi un savoureux Dictionnaire égoïste de la littérature française (Grasset, 2005) et tout récemment le roman Proust Océan (Grasset, 2022), acclamé par la critique.

« Napalm dans le cœur », de Pol Guash, traduit du catalan par Marc Audi (La Croisée)

ll aura suffi à Pol Guasch d’un seul roman traduit dans le monde entier pour que sa plume aussi poétique que libre se mette en embraser le monde littéraire. À tout juste 24 ans, ce jeune écrivain originaire de la Catalogne était déjà à l’origine de deux recueils de poèmes lorsque Napalm dans le cœur, sa première fiction, est publiée en Espagne en 2021. Dès lors la critique s’emballe et les superlatifs dithyrambiques manquent pour décrire cette première œuvre unique, à mi-chemin entre la romance et la dystopie, qui marque l’émergence d’un grand auteur en devenir.

« Real Life », de Brandon Taylor, traduit de l’anglais (États-Unis) par Héloïse Esquié (éditons la croisée)

Né en 1989 en Alabama, Brandon Taylor publie son premier roman, Real Life, en 2020. Ce live a rencontré un grand succès critique et public, est traduit dans plus de dix pays et en cours d’adaptation cinématographique. Brandon Taylor vit aujourd’hui à New York. « Real Life », c’est l’histoire du parcours tourmenté d’un étudiant noir et gay dans une université dominée par les Blancs.

