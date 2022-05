Paris récompense Le Réseau de Santé Trans, Free Sénégal et Insight-Ukraine pour leurs actions envers les personnes LGBTI+

A l’occasion de la journée internationale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, Anne Hidalgo a remis le Prix international de la ville de Paris pour les droits des personnes LGBTI+. Ces prix, dotés de 5000 euros chacun, ont récompensé respectivement le Réseau de Santé Trans, le collectif Free Sénégal et l’association Insight-Ukraine.

Présidé par l’avocate camerounaise et défenseure des droits LGBTI+ Alice Nkom, le jury, composé de 11 personnes*, a dû choisir parmi les 38 candidat·es pour décerner les prix.

Deux mentions spéciales ont également été décernées à Suzanne Robichon dite Suzette, écrivaine, éditrice et militante féministe, et à l’écrivain et activiste Abdellah Taïa, qui a été l’un des premières personnalités marocaines à affirmer publiquement son homosexualité. Il avait notamment fait la couverture du magazine marocain TelQuel sous le titre : « Homosexuel, envers et contre tous ».

Le discours de remerciement de Suzanne Robichon a été lu par la journaliste Clémence Allezard, qui a ajouté un message personnel particulièrement touchant : « Merci à Suzette pour toutes les solitudes qu’elle nous a épargnées ».

Anne Hidalgo, la Maire de Paris, a rappelé le « courage et la détermination admirable », des militantes et des militants LGBTI+ qui luttent en faveur des droits tandis que Jean-Luc Romero, Adjoint de la Maire de Paris chargé des droits humains, de l’intégration et de la lutte contre les discriminations, a rappelé le « soutien indéfectible de notre capitale à la liberté et à l’égalité pour toutes et tous, quel que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. »

De son côté, Alice Nkom a dénoncé les persécutions d’État subies par les personnes LGBTI+ au Cameroun. « Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Mais au Cameroun, une personne LGBTQI+ est orpheline. »

L’Ukraine mise à l’honneur

Parmi les associations récompensées, Insight-Ukraine et sa présidente Olena Shevchenko pour saluer le travail de cette activiste qui accompagne les personnes LGBTI+ ukrainiennes dans un pays en guerre.

L’ONG, présente dans une dizaine de villes en Ukraine, vient en aide aux personnes LGBTI+ dans plusieurs domaines que sont le support psychologique, l’aide juridique, l’aide médicale ou l’éducation.

C’est la quatrième fois que Paris organise cette cérémonie de remise de prix. La Mairie en a profité pour annoncer que Paris accueillera en juin la Conférence Européenne Lesbienne à l’Hôtel de Ville.

*dont Christophe Martet, de Komitid