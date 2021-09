« La PrEP, c’est pour moi ! »

La PrEP, c’est pour qui ?

Quand la PrEP est arrivée dans le monde de la prévention contre les risques de transmission du VIH, seuls les Hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) séronégatifs (trans ou cis) qui étaient fortement exposés à ces risques pouvaient être candidats à la prescription du traitement. Les très bons résultats en matière d’efficacité et de tolérance du médicament permettent aujourd’hui d’envisager une généralisation de la PrEP au sein de l’ensemble des HSH (trans ou cis).

Dès lors que vous êtes un HSH (trans ou cis) séronégatif au VIH, que vous ayez des relations sexuelles avec d’autres hommes, que vous soyez amené à ne pas utiliser le préservatif (ou que vous en ayez envie), vous pouvez intégrer la PrEP parmi vos outils de prévention contre le VIH.

Lors d’une première consultation médicale (au sein d’un service dédié en hôpital, dans un centre de dépistage (CeGIDD) ou même chez votre médecin), vous ferez un bilan sanguin qui vérifiera que vous ne souffrez pas d’insuffisance rénale, seule contre-indication à la PrEP. Vous déciderez avec le professionnel de santé alors quel schéma de prise vous allez choisir : en continu (un cachet tous les jours) ou à la demande (en fonction de votre activité sexuelle).

La prescription de la PrEP est prise en charge par la Sécurité Sociale. Si vous êtes bénéficiaire de l’aide médicale d’état (AME), vous pourrez avoir accès gratuitement à la PrEP. Si vous n’avez aucune couverture sociale, privilégiez les CeGIDD qui vous prendront entièrement en charge.

Enfin, la PrEP est accessible aux mineurs de plus de 15 ans. Si vous êtes dans cette situation et que, pour des raisons de confidentialité, vous ne voulez pas que vos parents soient au courant de votre prise de PrEP, les CeGIDD préservent l’anonymat des bénéficiaires de la PrEP.

Quelle que soit votre activité sexuelle

Parce que la PrEP était d’abord réservé aux hommes gays et bis (trans ou cis) séronégatifs qui étaient en situation d’expositions fréquentes au VIH, on a considéré que ses utilisateurs avaient une activité sexuelle intense et fréquente.

La PrEP est recommandée à tous les HSH (trans ou cis) et ce, quelle que soit leur activité sexuelle, leurs pratiques ou leur nombre de partenaires, dès lors qu’ils la désirent. Que vous soyez adeptes de plans à plusieurs qui durent longtemps, que vous aimiez particulièrement les sex-clubs ou autres saunas, que vous vouliez vous accorder une semaine de vacances en toute liberté sans préservatif, ou que vous ayez envie tout simplement d’avoir le choix de votre moyen de prévention en fonction de vos éventuels prochains rapports sexuels, la PrEP est pour vous…

La PrEP est pour tout le monde. Et ce, indépendamment de l’intensité ou de la fréquence de ses rapports sexuels. Pour les personnes qui ont très peu de partenaires, la PrEP peut être une bonne protection, grâce à la prise à la demande.

L’important est de choisir sa prévention idéale en fonction du plan à venir…

PrEP et capote, c’est possible

On imagine trop souvent que la personne sous PrEP n’utilise que la PrEP comme moyen de prévention. Dans la réalité, la PrEP vous offre la possibilité d’associer plus facilement avec d’autres outils comme le préservatif. Elle vous permet d’adapter votre prévention à vos envies et à la situation.

Si vous décidez d’abandonner un moment la PrEP pour revenir au préservatif, il vous suffira de respecter les schémas de prise du traitement quand vous aurez décidé de revenir à la PrEP. C’est assez simple d’alterner PrEP et capote quand on a intégré la façon de prendre la PrEP. Et la protection reste optimale dans chacun des cas. Et bien sûr, si pour une raison particulière, vous avez des doutes sur les périodes d’effets de la PrEP (vacances, traitement oublié, ou trou de mémoire tout simplement), optez pour le préservatif le temps que tout revienne en ordre avec la PrEP.

Pour en savoir plus, visitez le site Sexosafe.fr

Un article en partenariat avec Santé publique France