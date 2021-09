« Je suis un homme séronégatif et j’ai des relations sexuelles avec des hommes. Je veux me protéger, je prends la PrEP ! »

La PrEP, c’est quoi ?

Le principe de la PrEP est simple : il s’agit d’un traitement qui se prend par une personne séronégative une fois par jour lors des périodes d’activité sexuelle et qui protège du VIH. Ce traitement est une bithérapie très connue, il associe deux antirétroviraux contre le VIH (le ténofovir disoproxil et l’emtricitabine). L’efficacité de la prise de ce médicament est avérée par plusieurs études, de par le monde, elle a été confirmée début 2021 par les résultats de l’étude ANRS Prévenir sur la prise de la PrEP à la demande : sur un total de 3067 participants à cette étude, seuls six d’entre eux ont été infectés par le VIH car ils avaient interrompu la PrEP avant l’infection.

La PrEP a été commercialisée sous la marque Truvada au début des prescriptions. Elle est depuis proposée en versions génériques. Globalement, la tolérance à ce traitement est très bonne : peu de personnes ont interrompu leur protocole de PrEP à cause d’effets secondaires.

Toute personne HSH (trans ou cis) séronégative peut se voir prescrire la PrEP, à condition de consulter un centre dédié de prévention dans un hôpital, ou de vous rendre dans un CeGIDD ou, depuis peu, de prendre tout simplement rendez-vous auprès de votre médecin généraliste pour y avoir accès. En France, elle est prise en charge par l’Assurance Maladie.

La PrEP, c’est la prévention comme on le veut

Avec le préservatif, la PrEP s’inscrit dans une prévention diversifiée : aucun moyen de prévention contre le VIH ne s’oppose à l’autre et aucune décision n’est définitive. Elle participe d’un choix personnel : le vôtre. Quelle que soit la raison pour laquelle vous choisissez de prendre la PrEP, votre prévention vous appartient et peut à tout moment évoluer.

Vous pouvez prendre la PrEP seule, en continu ou à la demande, associer la PrEP et le préservatif, arrêter l’un ou l’autre, voire les deux si, par exemple, vous vous engagez dans une relation exclusive.

La PrEP procure un souvent un sentiment de liberté à ceux qui l’utilisent, une peur en moins… Et elle contribuera ainsi à votre épanouissement sexuel. Vous devenez avec la PrEP, maître de votre santé sexuelle, et ce quelle que soit la fréquence de vos rapports sexuels.

La PrEP protège uniquement contre le VIH

Choisir la PrEP implique un suivi médical régulier. Dès le premier rendez-vous, on vérifiera que vous n’avez pas déjà contracté le VIH mais aussi que vous ne souffrez pas d’insuffisance rénale : le cas échéant, la PrEP vous sera déconseillée.

Les rendez-vous de prescriptions de PrEP et d’analyses de contrôle ont lieu en général tous les trois mois. Comme la PrEP ne protège pas des autres infections sexuellement transmissibles (IST), ces analyses détecteront la présence d’éventuelles IST précocement et vous pourrez ainsi les guérir. De plus, on pourra lors de ces rendez-vous, vous proposer des vaccinations (fortement recommandées) contre l’hépatite A et B ou encore le papillomavirus.

Prendre la PrEP vous permettra d’avoir une meilleure maîtrise de votre santé sexuelle.

Pour en savoir plus, visitez le site Sexosafe.fr

Un article en partenariat avec Santé publique France