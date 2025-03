SIDAXXXION : un site pédagogique à destination des jeunes pour déconstruire les clichés véhiculés par la pornographie

Les militants de Sidaction ont fait le double constat inquiétant qu’une grande proportion de jeunes (42 %) font leur apprentissage de la sexualité à travers la pornographie sur internet, et que la loi qui prévoit au moins 3 cours par an d’éducation à la sexualité tout au long de la scolarité n’est pas respectée. « La pornographie à laquelle les jeunes ont accès montre un modèle de sexualité axé sur la performance, une sexualité sans relationnel autre que sexuel et souvent dénué de toute expression relative au consentement. Éduquer à la sexualité, c’est repérer les stéréotypes pour pouvoir s’en distancier, lutter contre les violences sexistes et sexuelles et parler des rapports de genre et de la construction de relations égalitaires et respectueuses. Et bien sûr, protégées ! » a déclaré Florence Thune, directrice générale de Sidaction dans un communiqué.

Pour répondre à cette problématique, Sidaction lance à l’occasion du 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida le site internet sidaxxxion.fr. Il vise à détourner les codes des vidéos diffusées sur les sites pour adultes afin d’en faire un outil de prévention. A travers de courtes séquences, ce site aborde plusieurs thématiques : le consentement, la non-violence, la performance, la tolérance, l’orientation sexuelle et la prévention, dans un langage adapté aux jeunes.

Six visuels complémentaires

Pour amplifier l’impact de cette campagne, 6 visuels ont été déclinés au travers de messages reprenant les codes de la pornographie afin d’interpeller les adultes sur les contenus auxquels les jeunes sont exposés. Diffusée en affichage à l’extérieur et sur les réseaux sociaux, la campagne, conçue par l’agence The Good Company, rappelle que l’éducation est la première des protections et qu’il est urgent de soutenir une éducation affective, relationnelle et sexuelle à l’école.