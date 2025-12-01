1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida : un livre blanc pour accélérer la fin du VIH

A l’approche du 1er décembre, Vers Paris sans sida publie un Livre blanc issu d’une mobilisation inédite réunissant associations, scientifiques, institutions et personnes concernées. Fruit de neuf mois de concertation, ce Livre blanc dresse un diagnostic partagé de l’épidémie à Paris et en Seine-Saint-Denis et propose 22 mesures prioritaires pour accélérer la fin du VIH.

Un travail inédit de concertation pour accélérer la fin de l’épidémie

En 2025, cinq ans avant l’échéance fixée pour mettre fin à l’épidémie, Vers Paris sans sida a mené 15 sessions de concertation, complétées par des interviews thématiques, réunissant plus d’une cinquantaine de personnes issues du tissu associatif, de la recherche et des institutions. Cinq groupes associatifs – personnes vivant avec le VIH (PVVIH), hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH), HSH nés à l’étranger, personnes nées à l’étranger, travailleur·euses du sexe – ainsi que des échanges approfondis avec des associations de personnes trans ont permis d’identifier les avancées obtenues, les freins encore présents et les priorités d’action pour mettre fin au sida d’ici 2030.

En parallèle, un groupe scientifique a élaboré de nouveaux indicateurs locaux et défini des orientations stratégiques structurantes.

Ce travail a abouti au Livre blanc Ensemble pour battre le VIH : la voix des associations et des scientifiques. Celui-ci identifie les besoins majeurs du territoire et propose 22 mesures prioritaires, organisées en quatre axes :

agir contre les discriminations,

renforcer la prévention combinée,

adapter et sécuriser les moyens,

faire évoluer les approches de prévention.

Ces recommandations structurent la feuille de route destinée à accélérer la fin de l’épidémie à l’horizon 2030.

« À l’approche des élections municipales, la feuille de route détaillée dans le Livre blanc est aussi à destination des responsables politiques. Les associations et les scientifiques ont fait leur part, il appartient désormais aux décideurs politiques de donner les moyens pour que ces recommandations soient traduites en actions concrètes. »

Christophe Martet, président de Vers Paris sans sida

Le Livre blanc intègre également plusieurs interviews sur des enjeux encore trop peu visibles : la place des femmes dans l’épidémie, les enfants et adolescent·es vivant avec le VIH, ou les réalités du VIH en milieu carcéral.

Mettre à l’honneur les associations communautaires

La seconde partie du Livre blanc valorise le rôle essentiel des 26 associations communautaires rencontrées dans le cadre d’un reportage photographique de Xavier Héraud. Au plus près des publics clé, ces équipes témoignent de la réalité quotidienne du terrain, de leurs actions, de leurs difficultés et de leurs attentes pour faire progresser la prévention, l’accompagnement et la protection des droits.

Leurs récits rappellent l’importance de l’expertise communautaire dans la lutte contre le VIH et la nécessité de renforcer les moyens qui leur sont dédiés.