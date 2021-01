RuPaul admet avoir changé d'avis sur les drag queens trans

Dans une interview durant le Late Show avec Stephen Colbert mardi 5 janvier, RuPaul a expliqué comment le casting de Gottmik — le premier homme ouvertement trans de la compétition — dans la saison 13 de RuPaul’s Drag Race lui avait fait changer sa mentalité.

Interrogé sur la plus grande leçon qu’il a tirée de RuPaul’s Drag Race, il répond : « C’est de garder l’esprit ouvert ». « Je suis entré dans ce truc avec une idée de ce qu’est le drag et les gamins ont une idée différente. Ils ne cessent de le changer ».

« Cette saison, nous avons un homme trans dans notre émission en compétition avec les autres drag queens et cet homme est fantastique », ajoute RuPaul. « Alors, vous savez, je continue de suivre ce que font les gamins ».

Ces paroles marquent un changement radical, après les vives critiques sur les prises de position transphobes de RuPaul.

En mars 2018, il avait déclaré au journal britannique The Guardian qu’il ne permettrait « probablement pas » à une drag queen trans de participer à l’émission. Il établissait même une distinction entre les femmes trans qui ont subi une opération et celles qui ne l’ont pas encore fait ou ont choisi de ne pas le faire.

« Le drag perd son sens du danger et son sens de l’ironie dès lors que ce ne sont pas les hommes qui le font, parce qu’au fond c’est une déclaration sociale et un grand “ f-you ” à la culture dominée par les hommes », affirmait alors RuPaul.

Par la suite, il s’est défendu en disant que ses propos avaient été pris hors de leur contexte.

Pour la 13ème saison de Drag Race, RuPaul a également décidé de modifier l’une des phrases les plus emblématiques de la série pour la rendre plus inclusive des candidat.e.s trans et non binaires.

Pour démarrer l’épreuve du défilé dans chaque épisode, RuPaul déclare toujours cette phrase : « Gentlemen, start your engines. And may the best woman win » (Messieurs, faites chauffer le moteur. Et que la meilleure gagne, en français). Pour cette saison, l’expression a été changée : « Racers, start your engines. And may the best drag queen win » (Coureurs, faites chauffer le moteur. Et que la meilleure drag queen gagne »).