Gottmik est le premier homme trans candidat de « RuPaul’s Drag Race »

2021 est l’année du changement pour la multinationale RuPaul… Pour sa 13e saison, l’émission de télé-réalité RuPaul’s Drag Race verra concourir Gottmik, le premier homme trans de l’histoire du concours de drag queens.

Il était temps qu’il y ait un peu de changement dans le casting de l’émission, car les choix du casting de l’émission commençaient à faire jazzer pour son manque de diversité. Jusqu’alors, les candidats trans, les drags kings et les drags barbus n’étaient pas les bienvenu.e.s. De plus, RuPaul avait multiplié les propos transphobes avant de présenter ses excuses.

L’artiste Gottmik a bien l’intention de remporter la couronne et de marquer l’histoire de l’émission jusqu’au bout. « Je dois être le premier gagnant trans de RuPaul’s Drag Race, point final. »

Gottmik est déjà bien connu dans le petit monde des drags queens. Il était en une sur la version online du magazine LGBT+ Out l’été dernier et a déjà travaillé avec Paris Hilton, Adam Lambert, Kaia Gerber, Heidi Klum, Jeffree Star, French Montana, Kim Petras, Amanda LePore et bien d’autres encore.

Ses compétences en maquillage inspirent une belle communauté sur Instagram avec plus de 100 000 abonnés sur ce réseau social.

Il ne suffit pas d’être au top niveau maquillage pour remporter la couronne de RuPaul’s Drag Race, mais, selon les experts de cette émission, il faut être un artiste multifacettes et avoir une histoire que le public peut prendre en affection. C’est évidemment le cas pour Gottmik qui a toutes ses chances pour remporter la prochaine saison du concours de téléréalité.

« Plus je suis à l’aise avec les différentes identités de genre, plus je peux jouer avec la partie drag Gottmik. […] Le mouvement trans est devenu tellement important. », explique Gottmik dans sa vidéo de présentation.

Regardez :

You might *think* you know this flawless mug, but have you watched @Gottmik‘s Meet The Queens ? 😍

Snatch it up below and ring in the Ru Year with the all-new season of #DragRace – premieres NEW YEAR’S DAY at 8/7c on @VH1 ! ⚡️ pic.twitter.com/kQjaEZn3kJ

— RuPaul’s Drag Race (@RuPaulsDragRace) December 9, 2020