Ce petit garçon trouve une très belle manière de faire son coming out trans à sa mère

Le 20 décembre, l’auteure Amanda Mancino-Williams a partagé sur son compte Twitter le coming out trans de son fils. « J’ai eu un mot de mon enfant de 13 ans ce soir, sous la porte, comme il le faisait toujours quand il avait quelque chose d’important à dire », écrit-elle dans son thread, accompagné de photos d’un livret fabriqué par son fils.

Got a note from my 13yo tonight, under the door, like they always did when there was something important to say. pic.twitter.com/m0T1brDKcO — Amanda Mancino-Williams (@Manda_like_wine) December 20, 2020

« Chère maman, j’ai créé un petit livre très gênant pour te dire quelque chose », écrit l’enfant sur la première page. Pour expliquer à sa mère qu’il est trans, il joue avec le jeu de mots « sun » et « son » (soleil et fils, en français). « Ce que le soleil et moi avons en commun : carbone, hydrogène, oxygène, nitrogène et être ton fils [« son » dans le texte] ».

« Conclusion : 1. je suis trans. 2. je suis très gênant », conclut le garçon.

« C’est un cadeau fantastique pour nous tous. Et il voulait que je partage pour inspirer les autres à être eux-mêmes », écrit Amanda Mancino-Williams. « Bref, joyeux Noël ».

L’auteure et son fils ont reçu une vague de soutien suite au thread sur Twitter.

« Et un joyeux Noël à vous et à vos proches, en particulier à votre garçon. Quelle belle façon de vous le dire ! (Assurez-lui que ce n’était pas gênant. Le mien me l’a dit pendant que nous regardions BATMAN TAS, ce qui était une méthode mémorable à sa manière, mais nous n’en avons pas retiré un souvenir) », répond l’écrivain Jonathan L Howard.

And a delightful Christmas to you and yours, in particular to your lad. What a lovely way to tell you ! (Assure him it wasn't cringy. Mine told me while we were watching BATMAN TAS, which was a memorable method in its way, but we didn't get a keepsake out of it). — Jonathan L Howard (@JonathanLHoward) December 21, 2020

Un autre internaute écrit : « C’est extraordinairement courageux et beau. Félicitations à vous et à votre fils génial ».

« En admiration devant la façon dont ce jeune a choisi de faire son coming out à sa mère. Tellement réconfortant ! », félicite l’association Mermaids, qui soutient les jeunes trans au Royaume-Uni. « Merci beaucoup d’avoir partagé cette histoire ».

« Je voulais juste dire merci à vous tous qui nous avez tendu la main avec des mots de joie, de soutien et de gentillesse. Nous les avons lus ensemble et ce fut une matinée de mille sourires. Je vous aime tous », conclut Amanda Mancino-Williams.

Just wanted to say thank you to all of you who have reached out with words of delight and support and kindness. We've been reading through them together and it's been a morning of a thousand smiles. Love to you all. — Amanda Mancino-Williams (@Manda_like_wine) December 21, 2020