Ce couple de parents trans est heureux d’avoir pu donner naissance à leurs jumelles

Ce couple de parents trans est fier et heureux de leur nouvelle vie de famille et de l’arrivée de leurs jumelles Christin et Mavis. Michael Elson-Steven, 42 ans et sa femme Adrianne, 49 ans sont un couple trans et ont décidé leur fonder leur propre famille. Pour cela, ils ont mis tous les deux en attente la chirurgie de réassignation de genre durant plusieurs années afin de pouvoir réaliser leur projet parental.

D’après le média LGBT+ PinkNews, Christin et Mavis sont arrivés au monde en novembre après de longues années d’efforts et d’essais infructueux du couple pour fonder leur famille. Ils sont désormais fier de leur combat et remplie d’amour par leurs jumelles tant attendues.

« J’ai cru qu’elles n’arriveraient jamais, alors quand je regarde mes filles maintenant je suis ému et les larmes me coule. Avec Michael, nous sommes comblés d’amour. » a déclaré Adrianne dans une interview pour Belfast Live.

Adrianne et Michael ont conçu leurs enfants en utilisant le sperme d’Adrianne, les ovules d’un donneur et ont été portés par Michael. Michael a fini par tomber enceint après trois essais de FIV en Espagne, où deux embryons ont été placés dans l’utérus pour maximiser les chances de conception.

« J’ai reporté mon traitement de transition lorsque j’ai rencontré Michael et que nous nous sommes engagés à essayer d’avoir un enfant. Maintenant, Christin et Mavis sont notre priorité. Je suis leur mère et Michael, leur père. Si nous effectuons une transition complète, elle interviendra au bon moment de l’éducation de nos filles », a déclaré Adrianne.

Adrianne, originaire de Liverpool, a rencontré Michael après son déménagement à Belfast pour son travail et le couple a dû se battre contre la discrimination et la transphobie.

« Nous avons vécu des moments difficiles, nous avons été maltraités en tant que couple trans, mais nous avons affronter ça ensemble. Nos deux filles sont le fruit de notre pur amour et nous somme fiers de notre histoire. »

Nous félicitons le combat de ce couple et souhaitons la bienvenue à Christin et Mavis dans la belle communauté des familles LGBT+parentales.