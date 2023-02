PMA : l'Espagne demeure une alternative de choix pour les femmes françaises

Outre-Pyrénées – où la PMA pour toutes les femmes y compris célibataires ou en couple lesbien a été autorisée dès 1988 –, de nombreuses cliniques privées bénéficient d'une législation plus permissive et plus ancienne en matière d'insémination artificielle, de fécondation in vitro et de don d'ovocytes.

Selon les derniers chiffres de la Société espagnole de fertilité (SEF), au moins 5 510 Françaises ont bénéficié en 2020 d'une fécondation in vitro dans le pays, soit 40,6% des patientes étrangères, loin devant les Italiennes (22,3%) et les Britanniques (7,7%).