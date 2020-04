Californie : Des groupes militants trans et intersexes demandent un financement en urgence

Selon le média LGBT+ PinkNews, des groupes militants trans et intersexes de Californie ont écrit au gouverneur Gavin Newsom lui demandant la mise à disposition de fonds en urgence pour le bien-être et l’équité de la communauté trans afin qu’elle puisse faire face à la pandémie du Covid-19.

La communauté trans, intersexe et non binaire fait partie des communautés les plus marginalisées des États-Unis et fait face à d’importants obstacles dans la société qui ont été amplifiés durant l’actuelle crise sanitaire.

« En raison d’un manque de services adaptés à la communauté, cette période est particulièrement difficile »

« Le changement structurel et institutionnel qui doit se produire pour surmonter ces obstacles signifie un investissement dans les organisations et services trans et intersexes, ceux qui sont adaptés pour répondre aux besoins spécifiques des personnes. En raison d’un manque de services adaptés à la communauté, cette période est particulièrement difficile », explique la lettre adressée au gouverneur.

L’état de Californie compte environ 220 000 personnes trans et intersexes et beaucoup d’entre elles sont dans des « situation économique désastreuses ». En 2015, 12 % de la communauté trans gagnaient moins de 10 000 dollars de revenu annuel contre 4 % dans la population globale.

Impact drastique

Les groupes militants ont identifié des énormes disparités qui doivent être corrigées, notamment sur le logement, les soins de santé, l’emploi et la désincarcération. Les fonds d’urgence aideraient à répondre aux besoins immédiats des personnes trans et intersexes face au coronavirus mais aiderait également, sur le long terme, à créer des services qui empêcheraient l’impact drastique sur la communauté de possibles nouvelles crises.

Les militant.e.s reconnaissent que tout le monde souffre de cette pandémie, mais soulignent l’importance de ne pas négliger la communauté trans dans les actuelles mesures d’aide et de secours.

La lettre a été signée par plusieurs groupes militants : TransLatin, Coalition Unique Women’s Coalition, Transgender Health and Wellness Center, Gender Justice LA, Transgender Law Center, El/La Para TransLatinas et Transgender, Gender Variant, Intersex Justice Project.