Mort de Phyllis Lyon, infatigable militante féministe lesbienne et immense figure du mouvement LGBT+

Lorsque la nouvelle de la mort de Phyllis Lyon est tombée, hier, j’ai réalisé à quel point des personnalités comme elle avaient transformé la vie de millions de personnes LGBT+ aux États-Unis mais aussi dans le monde. C’est parce que des femmes lesbiennes comme elle se sont battues depuis les années 70, fièrement et ouvertement, que nous pouvons aujourd’hui vivre mieux nos orientations sexuelles et nos identités de genre. J’évoquais la semaine dernière la nécessité de nous préoccuper du sort de nos aîné.e.s. Cela passe aussi par la mémoire de leurs combats et de leur courage.

C’est peu dire que Phyllis Lyon, dont il serait difficile de résumer la vie en quelques paragraphes, n’en manquait pas. Courageuse, il fallait l’être dans les États-Unis des années 50, pour vivre avec sa compagne, Del Martin. Elles ont d’ailleurs été un des tous premiers couples de femmes lesbiennes à pouvoir se marier en Californie, le 16 juin 2008 (quelques mois plus tard, Del Martin mourra à l’âge de 87 ans).

Kate Kendell, une amie de longue date du couple, a déclaré au Bay Area Reporter que Phyllis Lyon était une « véritable figure iconique dans l’histoires des droits LGBTQ et des droits des femmes ».

Née en 1924 dans l’Oklahoma, journaliste, Phyllis Lyon s’installe à San Francisco, avec sa compagne, Del Martin, en 1953.

Commence alors une vie d’activisme. En 1955, le couple confonde avec trois autres couples lesbiens Daughters of Bilitis (DOB), considérée comme la première organisation lesbienne historique des États-Unis et perdurera jusqu’en 1972.

Un peu plus tard, avec Del Martin, elle lance The Ladder (L’Échelle), le premier mensuel pour les lesbiennes centré sur la politique, la fiction, la poésie et qui a permis de connecter entre elles les femmes lesbiennes du pays.

Il faut imaginer le courage de ces militantes, alors que dans les années 50 et jusque dans les années 80, la violence et le harcèlement des personnes LGBT+ avaient force de loi aux États-Unis.

En 1972, la sortie du livre co-écrit par Lyon et Martin, Lesbian/Woman, a été accueillie avec enthousiasme par des milliers de femmes lesbiennes. En 2004, The Advocate a classé Lesbian / Woman parmi les « 100 meilleurs livres de non-fiction pour lesbiennes et gays » jamais écrits.

L’autrice Tina Gianoulis, écrivant pour GLBTQ Social Sciences, a décrit en 2015 Lesbian / Woman comme un livre influent, ajoutant que la compréhension de Martin et Lyon de ce que signifie être lesbienne « n’a pas seulement ouvert la porte aux femmes qui n’avaient jamais eu de relations sexuelles avec des femmes pour se voir en tant que lesbiennes, mais cela a également jeté les bases d’une sous-culture identifiée par les femmes qui est devenue la base du mouvement lesbien des années 1970. »

Lorsque le mouvement des femmes National Organization for Women (NOW) est lancé, en 1966, Phyllis Lyon et Del Martin sont les premières femmes ouvertement lesbiennes à le rejoindre. Elles participent aussi à la création du Council on Religion and the Homosexual in Northern California, pour persuader les instances religieuses d’accepter les gays et les lesbiennes dans les églises.

Au début des années 70, Phyllis Lyon et Del Martin sont actives dans la première organisation politique LGBT de San Francisco, l’Alice B. Toklas LGBT Democratic Club, proche du Parti démocrate, et qui a incité la maire de l’époque Dianne Feinstein à parrainer un projet de loi à l’échelle de la ville pour interdire la discrimination en matière d’emploi pour les gays et les lesbiennes. Mais ce groupe fut jugé trop modéré et en 1976, des activistes LGBT+ forment le groupe plus progressiste Harvey Milk Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Democratic Club.

En 1989, le couple Lyon-Martin rejoint un groupe de lesbiennes séniors (Old Lesbians Organizing for Change). Toutes deux ont été nommées déléguées à la Conférence de la Maison Blanche sur le vieillissement en 1995. Lors de cette conférence, elles ont réussi à faire pression pour que les questions lesbiennes et gays soient à l’ordre du jour.

L’Union américaine pour les libertés (ACLU) de Californie du Nord leur rendra d’ailleurs hommage en 1990 pour leurs décennies d’engagement pour les droits et les libertés au niveau local et national.

Depuis l’annonce de la disparition de Phyllis Lyon, les hommages se sont multipliés, et notamment celui de Gavin Newsom, aujourd’hui gouverneur de Californie et qui, en 2004, en tant que maire de San Francisco, leur avait accordé la toute première licence de mariage alors que cela était encore illégal.

Phyllis and Del were the manifestation of love and devotion. Yet for over 50 years they were denied the right to say 2 extraordinary words : I do. Phyllis—it was the honor of a lifetime to marry you & Del. Your courage changed the course of history. Rest in Peace my dear friend. pic.twitter.com/emQYfKWQnk — Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 9, 2020

La Présidente de la Chambre des représentants, la Démocrate Nancy Pelosi, a publié jeudi 10 avril un communiqué. « Phyllis, avec sa défunte épouse bien-aimée, Del Martin, était à l’avant-garde dans la lutte pour concrétiser la promesse d’égalité pour les Américains LGBTQ depuis les premiers jours de cette lutte », a déclaré Nancy Pelosi qui poursuit : « En tant que journaliste, organisatrice communautaire et porte-parole pour la justice, Phyllis s’est toujours battue pour tenir notre nation responsable de ses valeurs fondatrices – qu’il s’agisse de dépénaliser l’homosexualité, de promouvoir la santé des femmes, de proscrire la discrimination en matière d’emploi à San Francisco ou de veiller à ce que notre ville respecte la dignité de tous. »

Le sénateur gay démocrate de San Francisco Scott Wiener a aussi exprimé ses condoléances et a déclaré : « Nous avons perdu une géante aujourd’hui ».

Les deux femmes ont été présentées dans de très nombreux documentaires dont No Secret Anymore : The Times of Del Martin and Phyllis Lyon, réalisé par Joan Joan E. Biren en 2003, et qui retrace leur histoire. En 2006, un livre de Marcia M. Gallo, leur a été consacré : Different Daughters : A History of the Daughters of Bilitis and the Rise of the Lesbian Rights Movement.

Dans le Bay Area Reporter, Terry Beswick, de la GLBT Historical Society signale que toutes les archives personnelles des deux femmes y ont été déposées. Dans un email à la rédaction, il écrit : « Les contributions de Phyllis Lyon à l’égalité LGBT sont incommensurables et retracent l’histoire de San Francisco moderne. Les Phyllis Lyon et Del Martin Papers, 1924-2000, font partie de nos collections les plus importantes et les plus précieuses des archives GLBT Historical Society. »

Vous pouvez entendre l’interview que Phyllis Lyon et Del Martin avaient accordé à une émission de radio de San Francisco en 2015, Out in The Bay.