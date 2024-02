Le Collectif Archives LGBTQI+ annonce qu'il va signer le bail de son local

[Mise à jour, mercredi 8 novembre, 17h36 et vendredi 10 novembre] : précisions sur les subventions

Dans la longue série de rebondissements qui accompagne la création à Paris d’un centre d’archives LGBTQIA+ digne de ce nom, il semble qu’une nouvelle étape pourrait avoir été franchie.

Par un communiqué diffusé daté du 6 novembre et adressé le lendemain à la rédaction de Komitid, le Collectif Archives LGBTQI+ annonce qu’il approuve un accord de principe sous réserves pour le local du 149, rue de l’Ourcq (dans le 19e). C’est à cette adresse qu’un lieu a été proposé par l’équipe municipale, avec l’appui de David Belliard, un local de près de 700 mètres carrés.

« Responsabilité devant la communauté »

Les adhérent·es du Collectif Archives LGBTQI+ (une centaine d’adhérent·es individuels et 17 associations, selon le site), réuni·es en Assemblée générale samedi 4 novembre, ont voté le principe de signature du bail proposé par la Mairie de Paris. « Étant donné la nécessité de conserver les archives déjà acquises et le risque de perte sans local, le Collectif a décidé d’assumer sa responsabilité devant la communauté en acceptant le principe du bail ». Selon le communiqué, 51 votes ont été exprimés, dont 46 pour, quatre abstentions et un contre. L’AG a mandaté le Conseil d’administration pour les négociations, et le secrétaire général pour signer le bail.

Mais cette AG a aussi souligné les demandes présentées à la Mairie et qui restent sans réponse selon le Collectif. Elles sont listées dans le communiqué et concernent notamment l’isolation du local, le montant des charges et du dépôt de garantie ainsi que la durée des travaux.

Le Collectif réitère par ailleurs sa demande de rendez-vous avec les représentant·es de la Mairie, David Belliard, Anne Hidalgo, Jean-Luc Roméro-Michel, « dans les plus brefs délais ».

En janvier 2023, lors d’une rencontre avec la presse, Jean-Luc Romero-Michel avait annoncé que le Conseil de Paris avait voté une somme de 300 000 euros pour les travaux dans le local de la rue de l’Ourcq.

Depuis, le Collectif a organisé deux réunions de financement. Selon notre confrère Xavier Héraud du magazine Strobo (version papier), plusieurs bailleurs se seraient engagés pour soutenir le projet de centre d’archives : la Région pour 150000 euros (sur trois ans), la Dilcrah pour 100000 euros pour 2023. Pour l’instant, le ministère de la Culture n’a pas encore fait part de son engagement. Depuis juillet, le ministère s’est positionné pour une subvention pluriannuelle de 33000 euros. De son côté, la Mairie accorderait selon nos informations 150000 euros (sur trois ans). Joint au téléphone, Sam Bourcier du Collectif confirme qu’une subvention de 25000 euros a été votée pour 2023 et 50000 euros acté pour 2024.

L’ouverture du centre d’archives LGBTQIA+ pourrait avoir lieu au second semestre 2024 et le Collectif appelle la communauté à soutenir le projet pour permettre « une vraie indépendance sur le long terme ».