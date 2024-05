A Montreuil, le square Jean Le Bitoux est-il laissé à l'abandon ?

C’est une image bien triste qui nous attend lorsque on se rend sur place, à l’angle de la rue Paul Bert et de rue Etienne Marcel. Nous ne sommes pas loin de la Porte de Montreuil, dans un quartier en pleine rénovation. Ce qui était le square Jean Le Bitoux (1948-2010) est visiblement aujourd’hui à l’abandon.

L’espace du square est fermé par une grille de plus de deux mètres de haut, dont l’unique porte est verrouillée. Le sol qui était autrefois clair est désormais recouvert par les mauvaises herbes et comme les bancs, l’ensemble ne paraît pas du tout entretenu.

Lorsqu’on compare les photos que nous avons prises il y a quelques jours à celles du reportage réalisé le 15 mars 2014 par Xavier Héraud pour Yagg, la différence saute aux yeux.

Signe le plus évident de cet abandon ? La plaque, signée de la Mairie de Montreuil, qui avait été dévoilée ce jour-là. Cette plaque a tout bonnement disparue, comme arrachée des poteaux sur laquelle elle avait été fixée et qui eux restent bien visibles dans le square. On peut le voir sur les deux clichés ci-dessous, pris à dix ans d’intervalle. A gauche, la plaque telle qu’elle apparaissait lors de l’inauguration, à droite, ce qu’il en reste. C’est à dire… rien.

Même sort pour la plaque qui était posé sur l’enceinte d’origine. Sur ces autres clichés de Google Street View, pris en 2022 et en 2021, on voit bien que la dénomination du square à l’entrée ainsi que l’autre plaque sur la droite.

Sur cette vue plus ancienne, datant d’avril 2021, des logements passerelles provisoires, qui avaient été installés en 2014, on distingue aussi la mention “Salle Jean Le Bitoux” sur un des conteneurs.

Jean Le Bitoux, l’un des plus grands militants LGBT des années 70 à 90, créateur entre autres du magazine Gai Pied, est donc effacé de l’espace public. Certes modeste, le petit square honorait celui qui a beaucoup œuvré pour la mémoire de la déportation homosexuelle et que l’auteur de ses lignes avait connu alors que Le Bitoux travaillait, au début des années 90, comme rédacteur en chef du Journal du sida.

Se retrouver aujourd’hui devant ce square désormais inaccessible et sans plus aucune mention laisse une impression de malaise et de grande injustice.

Jusqu’à une période récente, à côté du square avait été installé des logements passerelles pour les Roms. Ceux-ci ont également disparu.

Pourtant, l’inauguration du 15 mars 2014 ne s’était pas faite en catimini. Comme on peut le voir sur les photos de Xavier Héraud, de très nombreuses personnalités et des militant·es LGBT avaient fait le déplacement. On reconnaît entre autres aux côtés de la maire de Montreuil et ancienne ministre de l’environnement Dominique Voynet, Hussein Bourgi, actuel sénateur de l’Hérault, un représentant des Oublié·es de la mémoire ou encore Pierre Serne.

De plus, durant cette journée, deux autres jardins avaient été célébrés, comme l’indique ce flyer de la Mairie, arborant la photo de Jean Le Bitoux. L’un au nom du musicien Django Reinhart et l’autre au nom de la réalisatrice Alice Guy Blâché.

Pour quelles raisons le square Jean Le Bitoux est-il laissé à l’abandon et pourquoi même les plaques ont été supprimées ?

Contactée, la Mairie nous répond : « Sur le square Jean-Le-Bitoux, il s’agissait bien d’un premier aménagement sommaire et précaire, réalisé à l’époque de Dominique Voynet en même temps qu’était créé un espace d’accueil de modulaires pour l’hébergement de familles roms dans le cadre d’une Maîtrise d’oeuvre urbaine et sociale (MOUS) et d’une salle de convivialité modulaire. Lors de la fin de la MOUS, le terrain a été libéré de toute occupation et partiellement clos en attente d’un aménagement paysager définitif en lien avec le projet de la ZAC Fraternité de résorption de l’habitat ancien et dégradé. »

Dans son explication, la mairie ne précise cependant pas pourquoi toute mention du nom du square a été supprimée. On pouvait très bien laisser le nom du square (tout en signalant les aménagements en cours). L’effet est que sur les plans sur internet, la référence au square n’existe plus. Faites le test sur Google Maps…

Interrogé en marge d’une discussion sur les suites de sa proposition de loi sur la reconnaissance de la discrimination homophobe, le sénateur Hussein Bourgi, qui a très bien connu Jean Le Bitoux et était présent à l’inauguration, se dit attristé : « Je forme le vœu que la mairie se saisisse pour réparer cette destruction. Je vais écrire au maire pour lui faire part de mes regrets et lui demander que la plaque soit replacée sans attendre. »