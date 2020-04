L’épidémie de coronavirus est entrée en France dans son quatrième mois. Mi mars, la situation a connu une forte accélération avec la mise en confinement de toute la population.

Depuis le 16 mars, l’équipe de Komitid poursuit sa mission d’information, en télétravail. De jour en jour, l’épidémie progresse et avec elle son lot de mauvaises nouvelles sur le nombre de décès, de nouveaux malades, de personnes en réanimation. Une situation inédite par son ampleur et sa fulgurance.

La maladie, qui frappe des connaissances, des proches, des ami.e.s, fait prendre conscience aussi que toutes et tous ne sont pas logé.e.s à la même enseigne. Il y a beaucoup de contaminations et sans doute dans toutes les tranches d’âge mais selon les dernières statistiques disponibles, ce sont les personnes âgées qui sont le plus à risque de développer des formes graves de l’infection et d’en mourir. Santé publique France indique ainsi que parmi les personnes en réanimation, 57 % sont âgées de 65 ans et plus. Pour les décès, la proportion de personnes âgées de plus de 65 ans monte à 90 %.

C’est dire l’importance aujourd’hui de penser à nos proches âgé.e.s, que ce soit dans nos familles, mais aussi parmi les personnes séniors LGBT+ que l’on peut croiser et qui sont souvent encore plus isolées. Mais aussi de les aider.

Soulignons ainsi les efforts de l’association Grey Pride dont l’une des actions est la lutte contre l’âgisme, et qui milite pour le respect de la sexualité et de l’identité des personnes âgées.

Durant cette période de confinement, Grey Pride a créé deux groupes WhatsApp pour maintenir le contact et donner des nouvelles et des informations.

Comme le dit le président de Grey Pride, Francis Carrier : « Les périodes de crise sont des moments propices à inventer et à créer de nouvelles solidarités. »

Que cela ne reste pas un vœu pieux. Soyons solidaires en effet.

Prenez soin de vous et bon week-end !