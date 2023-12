Jean-Luc, 59 ans : « Prendre la PrEP, c’est vraiment très simple ! »

Jean-Luc est séronégatif. Il prend la PrEP (prophylaxie pré-exposition) et a trouvé avec ce mode de prévention, l’outil parfait pour vivre sereinement sa sexualité. Jean-Luc nous explique comment il s’est approprié la PrEP et à quel point c’est devenu facile.

« Je fais partie de cette génération qui n’a longtemps connu que le préservatif comme mode de protection contre le VIH. A l’arrivée de la PrEP, j’étais plutôt circonspect. J’avais tellement confiance en la capote que je ne me voyais pas l’abandonner. J’avais même un rapport presque érotique quand je la mettais. Prendre un cachet me paraissait trop médical et me rapprochait au final de trop près du VIH. Et puis, le discours sur l’augmentation des IST me faisait un peu flipper… Mais de plus en plus d’amis de mon âge passaient sous PrEP et me disaient qu’ils redécouvraient leur sexualité. Ils n’avaient pas peur. Ils avaient la même confiance avec ce cachet qu’avec les préservatifs. J’ai voulu en savoir plus. Je suis allé à un atelier d’une association de lutte contre le VIH qui expliquait comment ça fonctionnait. Tout me semblait extrêmement compliqué : les analyses fréquentes, les schéma de prises, le « à la demande » et le « en continu ». Je ne comprenais pas l’intérêt. Et mon meilleur ami m’a éclairé sur le sujet. Il m’a expliqué que ça paraissait compliqué parce que ça abordait tous les cas. Il m’a dit qu’il fallait que je m’approprie ma propre prise de PrEP et que tout deviendrait beaucoup plus simple. Et je me suis lancé. Je la prends « à la demande » : bien sûr que j’ai demandé deux fois au médecin comment il fallait que je prenne ce traitement, on ne me refera pas… Aujourd’hui, je suis serein et je trouve vraiment que la PrEP est parfaitement adaptée à ma sexualité, qui n’est pas si intense que ça… »

La PrEP, c’est simple

Si comme Jean-Luc, vous choisissez la PrEP comme un de vos moyens de vous protéger contre le VIH, vous bénéficiez alors d’un suivi médical avec des visites trimestrielles chez votre médecin, en CeGIDD, en centre communautaire ou à l’hôpital. Lors de votre premier rendez-vous, vous aborderez la question du schéma de prise du traitement. Pour les hommes cis ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH), il existe deux façons de prendre la PrEP qui sont, toutes les deux, aussi efficaces : en continu ou à la demande.

Lors du premier rendez-vous, on vous explique les différents schémas de prise de la PrEP : en continu (un comprimé tous les jours) ou à la demande (en fonction de votre activité sexuelle). Le deux schémas de prise débutent et se terminent de la même façon. Il vous faut d’abord prendre deux comprimés d’un coup et ce, au minimum deux heures avant votre rapport sexuel et au maximum 24 heures avant : vous aurez une protection complète contre le VIH au bout de deux heures.

Si vous choisissez de prendre la PrEP en continu, vous prenez alors un comprimé tous les jours à la même heure.

Si vous préférez prendre la PrEP à la demande, après les deux comprimés du premier jour, vous prenez un comprimé tous les jours à la même heure et ce, jusqu’à deux jours après votre dernier rapport sexuel. Chaque fois que vous interrompez votre prise de PrEP puis que vous avez l’intention d’avoir des rapports sexuels, vous recommencerez le schéma à son début : deux comprimés, puis un, puis un…

Libre à vous de choisir l’une ou l’autre, de passer de l’une à l’autre, pour la durée de votre choix.

Si vous avez l’intention d’interrompre la PrEP (pour quelques jours ou plus), il faut respecter la prise d’un comprimé pendant deux jours après votre dernier rapport sexuel pour être entièrement protégé contre le VIH.

Un schéma spécifique pour les HSH trans

Vous êtes un homme trans et vous avez choisi de vous protéger contre le VIH avec la PrEP, vous devez observer un schéma de prise adapté : prenez un comprimé de PrEP tous les jours à la même heure pendant sept jours avant votre premier rapport sexuel sous PrEP. Au bout de ces sept jours seulement vous êtes entièrement protégé contre le VIH. Vous continuez alors à prendre un comprimé quotidiennement à la même heure.

Si vous souhaitez arrêter la PrEP, vous devez continuer à prendre le comprimé quotidien de PrEP pendant sept jours après votre dernier rapport sexuel. Après un arrêt de la PrEP, si vous souhaitez la reprendre : il vous faut recommencer au début, à savoir la prise d’un comprimé quotidien pendant sept jours avant votre premier rapport sexuel protégé par la PrEP.

Toutes les infos sur la PrEP sont sur Sexosafe

Lire aussi :

Pierre, 42 ans : « La PrEP me protège aussi des IST ! »

Nizar, 24 ans : « J’utilise la PrEP à la demande ou des capotes ! »