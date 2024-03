Pierre, 42 ans : « La PrEP me protège aussi des IST ! »

« J’ai commencé la PrEP il y a quatre ans et je la prends en continu. C’est ma petite routine du jour, j’ai téléchargé l’application AT-PrEP sur mon téléphone. J’ai mon rappel quotidien. La PrEP a changé ma vie. Je me suis mis sous PrEP après une grosse frayeur pendant un plan… J’étais à l’époque ce qu’on appelle un chaud lapin : sauna, sexclubs, bars… Tout était pour moi l’occasion de baiser. Un jour, donc, la capote d’un mec a craqué en moi au moment où il jouissait. Il m’a dit qu’il était séropositif indétectable : je ne savais pas ce que ça voulait dire et j’ai paniqué. Je suis allé aux urgences pour demander un TPE [traitement post-exposition]. J’ai décidé de passer sous PrEP : je ne voulais plus vivre ce que j’avais vécu avec cet incident. Lors des premiers examens qu’on te fait passer pour la première ordonnance, on m’a détecté une gono et des chlamydiae. J’utilisais la capote et j’attrapais quand même des IST. Je les ai soignées. Et j’ai continué à avoir une activité sexuelle intense. Aussi paradoxal que ça paraisse, depuis que je prends la PrEP, je me sens plus protégé des IST qu’avant. J’ai bien attrapé quelques IST mais on me les détecte très rapidement. Du coup, je les soigne de suite et je ne les refile pas. J’ai rencontré un garçon, il y a deux ans : on est en couple libre. Il s’est mis lui aussi sous PrEP. On a une sexualité débridée tous les deux, certes mais elle est surtout beaucoup plus safe… »

La PrEP, que vous ayez beaucoup ou peu de partenaires

Aujourd’hui, la PrEP est recommandée à tous les hommes gays, bis et les autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (trans ou cis) et ce, quelle que soit leur activité sexuelle, leurs pratiques ou leur nombre de partenaires, dès lors qu’ils la désirent. Vous êtes adeptes de plans à plusieurs qui durent longtemps ? Vous aimez particulièrement les sexclubs ou autres saunas ? Vous envisagez une semaine de vacances sans préservatif ? Ou vous avez envie tout simplement d’avoir le choix de votre moyen de prévention en fonction de vos éventuels prochains rapports sexuels ? La PrEP est pour vous !

La PrEP est pour tout le monde. Et ce, indépendamment de l’intensité ou de la fréquence de ses rapports sexuels. Pour les personnes qui ont très peu de partenaires, la PrEP prise à la demande offre une très bonne protection qui est tout aussi efficace que la prise en continu à condition de bien anticiper et protéger tous ses rapports sexuels. L’important est de choisir sa prévention idéale en fonction du plan à venir.

La PrEP protège uniquement contre le VIH mais…

Choisir la PrEP implique un suivi médical régulier. Dès le premier rendez-vous, on vérifie que vous n’avez pas déjà contracté le VIH mais aussi que vous ne souffrez pas d’insuffisance rénale : le cas échéant, la PrEP vous est déconseillée.

Les rendez-vous de prescriptions de PrEP et d’analyses de contrôle ont lieu en général tous les trois mois. Comme la PrEP ne protège pas des autres infections sexuellement transmissibles (IST) ces analyses détectent la présence d’éventuelles IST précocement et vous pouvez ainsi les guérir. De plus, on peut lors de ces rendez-vous, vous proposer des vaccinations (fortement recommandées) contre l’hépatite A et B ou encore le papillomavirus. Prendre la PrEP c’est avoir une meilleure maîtrise de votre santé sexuelle. Soigner une IST, c’est aussi protéger ses partenaires.

