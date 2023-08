« Drag Race », sexe, ballroom et la campagne côté queer… : sept podcasts LGBT+ à écouter cet été

Komitid a sélectionné sept podcasts qui mettent à l’honneur la communauté LGBT. Au fil des pages de cet article, nous parlons de :

« Destination Vieillistan », par Christine Gonzalez et Aurélie Cuttat

Après leur superbe podcast Voyage au Gouinistan, qui nous plongeait dans le monde des lesbiennes, le couple de journalistes Christine Gonzalez et Aurélie Cuttat ont lancé Destination Vieillistan. Les deux femmes y font le portrait de la vieillesse queer, de ses soucis et de ses joies, entre séropositivité, travail du sexe, retraite, transidentité et sexualité. Dix épisodes où règnent humour, tendresse et transmission.

