10 podcasts LGBT+ en langue française à écouter sans modération

Flamboyantes

Toutes les deux semaines, Arthur Lefebvre reçoit dans son podcast une drag queen, drag king ou un club kid. Flamboyantes aborde la popularisation de la scène drag en France, et plus particulièrement à Paris. Entre le gain de visibilité nécessaire pour un milieu encore trop marginalisé et le risque de perte de sa conscience politique, la mainstreamisation est l’une des préoccupations principales des drags.

Écoutez ici

La Fièvre

La Fièvre est la chaîne de podcasts du CollectifArchivesLGBTQI. Trois séries ont été sorties par le Collectif. La première est Le Feuilleton des luttes, enregistrée lors de rencontres publiques organisées avec le Centre LGBTQI Paris Île-de-France, qui aborde le militantisme et les luttes de la communauté LGBT+. La deuxième est Comment devenir lesbienne ?, qui donne la parole à des femmes lesbiennes pour raconter leur vécu. La dernière est Les Nuits Queer, qui traite des soirées LGBT+ « dans la ville hétéro ».

Écoutez ici

Intérieur Queer

Décrit comme « hybride, polyphonique et militant », le podcast Intérieur Queer de France Inter aborde des sujets de société qui touchent la communauté LGBT+. Une fois par mois, Camille Mati, Hugo Combe et Gabriel Debray se réunissent pour parler de la culture, cause et identité LGBT+. Parmi les sujets déjà abordés, on retrouve le militantisme sur internet, les soirées LGBT+ ou encore les relations familiales.

Écoutez ici

Gouinement lundi

Tous les quatrième lundi du mois, Gouinement Lundi invite des « expertEs, des militantEs, des chercheusEs, des représentantEs d’associations » pour débattre sur des sujets de société. Entre culture, politique, sport ou société, tous les sujets sont féministes et/ou portés par des femmes lesbiennes, trans et bies.

Écoutez ici

Quouïr

Produit par Nouvelles Écoutes, Quouïr est un podcast créé et réalisé par la journaliste Rozenn Le Carboulec, qui veut « faire entendre » les personnes LGBT+ « dans toute leur diversité ». La première saison du podcast est dédiée au coming-out de six personnes LGBT+ différentes, venant des quatre coins de la France. La deuxième, sortie au moment des débats sur la PMA et la GPA, se focalise sur le sujet de l’homoparentalité.

Écoutez ici

Over the Rainbow

Over The Rainbow est le podcast du journliste et photographe Xavier Héraud, créé en septembre 2019. Une fois par mois, un.e personnalité LGBT+ vient parler de son histoire, son engagement et de la communauté LGBT+. Parmi les invité.e.s : l’avocate Caroline Mécary, le comédien Geoffrey Couët, le photographe panafricaniste Régis Samba-Kounzi et la journaliste Marie Kirschen.

Écoutez ici

Garçons

Créé par Antoine, un parisien de 26 ans, Garçon veut faire entendre les vies et les histoires de garçons gays et queers dans toute leur complexité. Le podcast aborde des sujets variés et complexes, tels que le harcèlement scolaire, l’homoparentalité, l’addiction au jeu ou la séropositivité.

Écoutez ici

Homomicro

Diffusée depuis 2004, Homomicro est la plus ancienne émission française consacrée aux sujets LGBT+. Tous les lundis à 20 heures 30 sur Paris Fréquence Plurielle, Brahim Naït-Balk et ses chroniqueur.euse.s abordent des sujets de l’actualité LGBT+.

Écoutez ici

Les podcasts confinés

Dans Les Podcasts Confinés, Cocotte met en voix des courts textes, parfois explicites, parfois LGBT+, sur fond musical. Le dernier épisode, intitulé « Premiers Jets » est une histoire érotique écrite par ArianE Sirota, plasticien.ne et auteur.trice genderqueer.

Écoutez ici

Miroir Miroir

Miroir Miroir est un podcast de Binge Audio, animé par Jennifer Padjemi. Un mardi sur deux, la journaliste reçoit des auteur.trice.s, artistes ou témoins « pour apprendre à déconstruire les standards imposés par les médias, la société ou le regard des autres ». L’émission a consacré trois épisodes à des sujets LGBT+ : « Les hommes gays dans le reflet de la pop culture », « Les lesbiennes, femmes invisibles ? » et « Hommes à l’intérieur, trans à l’extérieur », consacré à Océan.

Écoutez ici