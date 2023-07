La librairie Violette and Co va réouvrir à la rentrée !

La nouvelle a été annoncée jeudi 13 juillet sur les réseaux sociaux par l’équipe. La librairie Violette and Co va réouvrir officiellement à la rentrée.

Sur Instagram, il n’y a pas de date précise mais on connaît déjà le lieu. Un local situé au 52 rue Jean-Pierre Timbaud (dans le 11e arrondissement de Paris).

Ce local était déjà envisagé depuis octobre 2022 mais il a fallu s’entendre sur le prix du loyer avec le bailleur social, la SEMAEST. C’est chose faite. De nombreuses personnalités ainsi que des élu·es, dont Alice Coffin et le maire du 11e, François Vauglin, ont apporté leur soutien au projet.

L’équipe profite de cette annonce pour remercier toutes les personnes qui ont soutenu le projet : « On n’y serait pas arrivées sans vous. »

Tout n’est pas encore réglé. Les prochaines étapes sont la signature du bail, les travaux d’installation de la librairie ainsi que la création de l’espace café.

Mais on peut dire que l’équipe a su gérer avec brio la reprise de cette librairie historique.

C’est le 12 février 2022 que Violette and Co, installée pendant 18 ans rue Oberkampf, a baissé le rideau, suite au départ à la retraite d’une des co-gérantes.

Aussitôt, un groupe s’est constitué et le fonds a été racheté, pour monter le projet d’une libraire-café coopérative. La mobilisation de la communauté fera le reste. Une opération de récolte de fonds, lancée début mars 2022 et close le 4 juin 2022, permet de réunir la somme rondelette de 172 713,75 euros auprès de 2897 contributeur·rices.

C’est donc moins d’un an et demi plus tard que la seule librairie-café féministe, lesbienne et LGBTQI+ de la capitale devrait réouvrir. On a hâte d’arpenter à nouveau ses rayons !