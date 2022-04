Violette and Co, la suite : un projet de reprise de la librairie en construction

Le 31 mars, un groupe de militantes féministes ont racheté le fonds de commerce de la librairie lesbienne qui avait fermé ses portes le 12 février dernier, suite au départ à la retraite de ses deux co-gérantes.

Pendant longtemps, elles n’y avaient pas vraiment réfléchi. Comme beaucoup, elles avaient suivi de loin l’annonce de départ à la retraite de Catherine Florian et Christine Lemoine, les deux co-gérantes de la librairie Violette and Co. Et puis, lorsque la fermeture définitive a été actée en janvier, elles se sont dit qu’il fallait faire quelque chose. Alors, elles se sont mobilisées afin de permettre au lieu de continuer à exister.

Parti d’une discussion à deux, entre Loïse Tachon et Léa Haurie-Hontas, l’ambition est devenue au fil des semaines un projet de reprise ambitieux. Le projet ? Une librairie-café coopérative. Le nom du collectif ? Violette and Coop.

La partie librairie serait enrichie par un élargissement des rayons BD et manga, jeunesse, antiracisme, ésotérisme et écologie. A cette librairie viendrait s’ajouter un espace café où les client·e·s pourront s’installer, se détendre autour d’un café ou d’une gourmandise.

Cet espace café s’inscrira dans une démarche d’accessibilité. Un système de « boissons suspendues », sera par exemple mis en place. Ce système permettra à celles et ceux qui le souhaitent de payer au comptoir pour des boissons qui seront ensuite proposées gratuitement aux personnes en faisant la demande. Un espace d’exposition permanent sera également proposé. Il présentera des artistes féministes, lesbiennes et LGBTI+ dont il sera possible d’acheter les œuvres.

« Un espace de rencontres et de circulations des savoirs »

Pour Lucile Regourd, l’une des repreneuses jointe par Komitid, « il est important de reprendre ce qui existe et de rester dans l’esprit de Violette and Co ». Autrement dit, continuer à faire de ce lieu un « espace de rencontres et de circulation des savoirs », où les client·es pourront en apprendre plus sur le féminisme, la théorie queer, les études de genre…

Pour ce projet, un maitre-mot : l’accessibilité. L’un des objectifs de cette librairie-café est que celle-ci soit accessible à tous et toutes. Pour cela, le local recherché pour accueillir le nouveau Violette and Co devra se situer à proximité des transports en commun. Les repreneuses sont aujourd’hui en contact direct avec les mairies du XIème, XIIème et XXème arrondissement. Il devra également être de plein pied afin d’être accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Un soutien fort de la communauté

Ce projet est déjà largement soutenu par la communauté LGBTI+ selon Lucile Regourd. « Depuis le début du projet, on a énormément de soutien », a-t-elle confié à Komitid. Un soutien avant tout économique, puisque plus de 50 000 euros ont déjà été récoltés dans le cadre d’une levée de fonds. Un soutien qui foisonne également d’initiatives spontanées comme celles et ceux qui ont proposé de faire don de leur art pour participer au projet à leur manière.

Un soutien réaffirmé vendredi 7 avril à La Folie, un bar du XIXème arrondissement de la capitale, lors d’un évènement au profit du projet. Un second évènement similaire aura lieu ce vendredi 15 avril, cette fois-ci au Point-Ephémère, dans le Xème arrondissement. Un moyen pour celles et ceux qui le souhaitent de continuer à soutenir cette future librairie-café.