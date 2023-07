À Brest, un bar LGBTI+ ferme temporairement sous les menaces homophobes

Les émeutes qui ont suivi la mort de Nahel rythment nos quotidiens depuis plusieurs jours. Le bar LGBTI+ de Brest, l’Happy Café, a dû temporairement fermer ses portes samedi 1er juillet après que son propriétaire a été visé par des menaces de la part de certains émeutiers.

Sur des captures d’écran qu’il a partagé sur Facebook, on peut voir un groupe Telegram nommé « ÉMEUTE BREST » où des individus appellent à attaquer l’Happy Café. Des messages clairement homophobes et inquiétants, auxquels Erwann, le propriétaire, s’est empressé de réagir : « J’ai pris la décision de fermer mon établissement ce samedi et le réouvrir jeudi prochain. J’ai mûrement réfléchi et je préfère mettre mon équipe , mes clients et mon établissement en sécurité jusqu’à ce que l’apaisement revienne ».

« Une chose est sûre, c’est que mes couleurs LGBT, je les défends depuis 19 ans et c’est loin d’être fini…n’en déplaise à certains. Le bar est ouvert à tout le monde, sauf aux cons et à la haine ! » , ajoute t-il avant d’annoncer qu’une plainte a été déposée.

L’Happy Café rejoint donc la liste des établissements LGBTI+ visés par des menaces et des attaques.

Dernièrement, c’est le centre LGBTI+ de Tours qui avait été victime d’une offensive à la bouteille explosive. Avant ça, en mars dernier, c’était le centre LGBTI+ de Saint-Denis de La Réunion qui était incendié. L’année dernière, le bar gay de Perpignan le Backstage avait été lui aussi ciblé.

Des actes qui se répètent désormais à un rythme soutenu.