John Cameron Mitchell, président du jury de la Queer Palm 2023 !

Les choses s’accélèrent du côté de la Croisette. Alors que les derniers ajouts de films ont été annoncé hier, lundi 24 avril, c’est le jury de la Queer Palm qui se dévoile aujourd’hui !

Cette année, le jury est présidé par le réalisateur américain John Cameron Mitchell, à qui l’on doit notamment les flamboyants Edwig and the Angry Inch, Shortbus ou encore son petit dernier How To Talk To Girls At Parties. À ses côtés, la réalisatrice trans Isabel Sandoval (le splendide Brooklyn Secret en 2020), ainsi que le jeune et prometteur réalisateur belge Zeno Graton (Le Paradis, au cinéma le 10 mai). Louise Chevillotte, vue récemment dans les films lesbiens Benedetta et À mon seul désir, et Cédric Succivalli, président de l’International Cinephil Society, critique de cinéma et programmateur au Festival de Venise, complètent le jury.

John Cameron Mitchell se dit impatient « d’entendre des voix du monde entier de mes sœurs et frères queers » : « Mes « mothers » de cinéma queer ont été Todd Haynes, Gus Van Sant et Derek Jarman, tous honorés à Cannes et il m’apparait absolument vital dans ces temps d’attaques contre les personnes queers d’honorer les réalisations cinématographiques queers dans le festival le plus important du monde », explique t-il dans le communiqué de presse de la Queer Palm.

Présidé l’année dernière par la réalisatrice Catherine Corsini (elle-même récipiendaire du prix en 2021 pour La Fracture), aux côtés du comédien Djanis Bouzyani ou encore du réalisateur suisse Stéphane Riethauser, le jury avait eu la lourde tâche de départager de beaux films abordant avec intelligence les thèmes et récits LGBTQ+, dont Les Cinq Diables, Le Bleu du Caftan, ou encore Feu Follet.

Le jury de cette année aura la lourde tâche de nommer les successeurs du magnifique long-métrage pakistanais Joyland de Saim Sadiq et de Will You Look at me de Shuli Huang, respectivement Queer Palm 2022 du long et du court-métrage.

La liste des films éligibles à la sélection sera, quant à elle, dévoilée prochainement.