« La Famille s'agrandit »: une pièce drôle, belle et forte sur le « faire famille »

C’est quoi la famille et comment inventer la sienne ? C’est le résumé (très résumé) de la belle pièce La Famille s’agrandit, actuellement au Théâtre de Belleville, à Paris.

Cette pièce au rythme endiablé, magnifiquement interprétée, serait basée sur l’expérience même des deux autrices et actrices Marie Dompnier et Marie Desgranges. La première scène est un dialogue au téléphone (portable…) entre Josie, femme lesbienne en couple et avec un projet de PMA et Marie, une mère hétéro. Tout au long du spectacle, les deux actrices vont interpréter tour à tour plusieurs personnes (un médecin, une lesbienne années 70, un ami indifférent,…) et grâce au jeu subtil et à quelques accessoires, chacun·e de ces personnages est très joliment brossé.

Il y a dans cette pièce des scènes comiques et drôles, d’autres plus émouvantes, sur le parcours du couple lesbien pour la PMA mais aussi sur la vie d’une femme qui multiplie les conquêtes masculines et les enfants.

Les deux actrices tiennent la scène avec jubilation. Un des grands moments est une rencontre (fictive) avec l’immense anthropologue Françoise Héritier, qui nous offre sa définition non pas du bonheur, mais de la joie.

La Famille s’agrandit évite l’écueil de la pédagogie sentencieuse mais regorge de scènes réalistes, de phrases bien trouvées, toujours précises et justes. A voir absolument !

« La Famille s’agrandit », jusqu’au 27 février Lun. 21h15, Mar. 19h15, Dim. 17h), au Théâtre de Belleville, 16, Passage Piver, 75011 Paris

Toutes les infos ici.