Noah Schnapp fait son coming-out

Après Kit Connor de Heartstopper tout récemment, c’est au tour d’un autre acteur d’une série Netflix majeure de faire son coming-out. Noah Schnapp, qui joue Will dans Stranger Things, vient de dévoiler sur TikTok qu’il est gay ! L’acteur de 18 ans s’exprime dans une courte vidéo humoristique : « quand j’ai enfin dit à ma famille et mes amis que j’étais gay après 18 ans dans le placard et à avoir peur, tout ce qu’ils m’ont dit est « Oui on savait » ».

L’idée étant de rire de tout ça, Noah Schnapp accompagne la vidéo d’une phrase en légende : « Je suppose que je suis plus proche de Will que ce que je ne pensais ». Il fait ainsi référence à l’homosexualité de son personnage dans Stranger Things, teasée depuis plusieurs saison. En fond de vidéo, la chanson sur laquelle lipsync Noah Schnapp dit : « Tu sais ce que ça n’a jamais été ? Si sérieux. Ça n’a jamais été aussi sérieux que ça. Puis franchement, ça ne sera jamais aussi sérieux que ça ».

Récemment, c’est l’acteur lui-même qui confirmait l’homosexualité de son personnage dans une interview pour Variety : « Il y avait déjà quelques indices dès la première saison, c’était là mais on était pas vraiment sûr, peut-être est-ce juste qu’il grandit moins rapidement que ses amis ? Maintenant qu’il est devenu plus vieux, il n’y a plus de doutes. C’est évident qu’il est 100 % gay et amoureux de Mike ». Le personnage de Will n’a en effet jamais verbalisé de sentiments amoureux, mais sa timidité et sa difficulté à abandonner l’enfance avec ses copains pour passer à l’âge cruel de l’adolescence ont mis la puce à l’oreille des fans de la série. Il ne reste plus qu’à espérer que ce versant de son personnage soit plus exploité pour la prochaine et dernière saison !

En tout cas, saluons la manière drôle et décomplexée que Noah Schnapp a eu de sortir du placard devant ses 31 millions d’abonnés et qui, on est sûr, fera du bien à bon nombre de ses jeunes fans.