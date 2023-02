« Heartstopper » : l'acteur Kit Connor contraint de faire son coming out bi

Le tournage de la deuxième saison de Heartstopper est en cours, après être brièvement passé par la France, et l’un de ses deux acteurs principaux, Kit Connor, fait parler de lui aujourd’hui. Alors qu’il avait été photographié à son insu il y a quelques mois aux côtés d’une jeune fille, Kit Connor, du haut de ses 18 ans, se retrouve dans une nouvelle polémique dont seuls les réseaux sociaux ont le secret. Car pour beaucoup, si le jeune acteur interprète un adolescent qui découvre son homosexualité à l’écran, il devrait en être dans la vraie vie.

Après deux mois de silence sur Twitter, Kit Connor est revenu ce mardi 1er novembre, et annonce publiquement sa bisexualité à ses 1,1 millions de followers dans un court tweet dans lequel il n’essaie pas cacher son amertume : “je reviens juste une minute. je suis bi. félicitations pour avoir forcé un jeune de 18 ans à se outer. je pense que plusieurs d’entre vous ont raté le message de la série. bye”. La série phénomène aborde l’histoire d’amour entre deux adolescents et la complexité à assumer sa sexualité face à la pression de l’entourage.

Voila des mois que plusieurs personnes sur les réseaux sociaux l’accusent de “queerbating”, terme qui désigne l’opportunisme des studios et autres entreprises qui tirent profit de la communauté LGBTQI+ (ex : Marvel qui se vantait de leur premier personnage gay à l’époque d’Avengers : Infinity War, un personnage qui apparaît 20 secondes tout au plus). Sous ses posts Instagram, plusieurs commentaires malveillants l’accusent d’utiliser la série pour augmenter sa popularité et polir son image.

Des attaques qui, à force de répétition, avaient poussé l’acteur de 18 ans à quitter le réseau social en septembre dernier.

Cette déclaration a été heureusement suivie par une large vague de soutien sur le réseau social. De ses fans, tout d’abord, qui tiennent à lui faire savoir qu’il n’est pas seul, mais aussi de la part d’autres internautes, qui n’hésitent pas à montrer leur colère contre ceux qui ont forcé l’adolescent à faire son coming out. “Un coming out devrait être stimulant, mais au lieu de cela, des accusations infondées de queerbaiting ont forcé Kit Connor à se présenter comme bi à tout le monde avant qu’il ne soit prêt. C’est n’importe quoi. “ ; “Je ne peux pas croire que certains d’entre vous soient si insupportables qu’ils aient regardé une série sur l’acceptation de son identité et forcé Kit Connor à vivre exactement ce qui terrifiait son personnage”, peut-on lire ici et là.

Messages positifs de soutien

Si les messages positifs de soutien affluent, d’autres souhaitent parler du problème sous-jacent qui se pose ici : celui de la biphobie. Car si l’acteur a certes été aperçu dans la rue accompagné d’une jeune femme, ses détracteurs sont directement arrivés à la conclusion qu’il était hétéro. Un phénomène d’invisibilisation qui fait écho à l’expérience commune des personnes bies, dont certaines ont tenu à en parler sur Twitter.

Enfin, d’autres personnalités publiques sont venus au secours de l’acteur, à commencer par Alice Oseman, la créatrice du roman graphique adapté en série, qui déclare : “Je ne comprends vraiment pas comment les gens peuvent regarder Heartstopper et ensuite passer joyeusement leur temps à spéculer sur les sexualités et à juger sur la base de stéréotypes. J’espère que tous ces gens sont gênés comme jamais. Kit tu es incroyable “, répond t-elle directement sous le tweet de Kit Connor, avant de partager un article de Vogue titré “Kit Connor ne nous doit rien”.

Luke Evans, acteur gay de La Belle et la Bête ou encore de Hobbit, a lui aussi tenu a faire savoir son mécontentement face à la situation : “On dirait que les choses ne changent pas. Je suis désolé d’apprendre ce à quoi tu as affaire Kit. Ne vous sentez jamais obligé de parler de votre identité jusqu’à ce que vous soyez absolument prêt. Vous ne devez aucune explication à personne.”

On est bien loin de la bienveillance qui avait permis à la série de créer la surprise et devenir un véritable hit parmi le large catalogue de Netflix. De quoi faire réfléchir certain·es sur leur rapport aux célébrités, qui peut parfois entraîner des situations particulièrement dommageables.