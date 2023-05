Quelles sont les restrictions de voyage liées à la variole du singe

— Partenariat —

Alors que le monde commence à se remettre de deux années de restrictions de voyage, la question que tout le monde s’est posée en apprenant l’épidémie de variole du singe était de savoir si elle s’accompagnerait également de restrictions de voyage. Il n’est pas surprenant que, comme pour le coronavirus, tous les pays ont adopté des approches différentes pour autoriser les voyageurs à entrer sur leur territoire. Ce fut bien sûr au tout début de la pandémie du coronavirus que les gouvernements du monde entier ont interdit tout voyage sans visa, sauf pour les travailleurs essentiels.

Il y a donc quelques éléments importants à considérer. La principale, bien entendu, est de ne pas voyager si vous êtes infecté. Même si vous avez organisé votre hébergement et vos activités, obtenu votre visa de voyage et acheté vos billets d’avion. Tous les experts du monde entier soient d’accord à dire que le mieux est de rester chez soi. Toutefois, si vous êtes à l’étranger et que vous êtes positif, votre situation varie selon que vous vous trouvez en Belgique, au Canada ou en Inde. Vous trouverez ci-dessous les lignes directrices à suivre pour voyager dans certains lieux touristiques.

Inde

Le gouvernement central de l’Inde a récemment publié des directives à l’intention des personnes atteintes de la variole du singe en Inde, notamment l’obligation de se soumettre à une période d’isolement de vingt et un jours, de porter un masque et de respecter l’hygiène des mains. Le gouvernement de l’Union a également indiqué dans ses directives la nécessité pour les patients atteints de la variole du singe d’attendre la guérison complète des lésions. Ces directives ont également été publiées pour les contacts proches des patients atteints de la maladie. Après la déclaration du premier cas confirmé de monkeypox au Kerala, des services d’assistance ont été mis en place dans les aéroports internationaux de Thiruvananthapuram, Cochin, Kozhikode et Kannur.

Belgique

La Belgique a été le premier pays à mettre en place une quarantaine obligatoire de 21 jours pour les personnes ayant contracté la variole du singe. Actuellement, les jeunes enfants (par exemple dans les crèches), les femmes enceintes ou les personnes souffrant de troubles immunitaires doivent rester en quarantaine pendant 21 jours.

Canada

Il est toujours possible de voyager au Canada avec un AVE. L’Agence de la santé publique du Canada a conseillé aux voyageurs de consulter un professionnel de la santé ou de se rendre dans une clinique santé-voyage au moins six semaines avant de quitter le Canada. Toute personne présentant des symptômes du virus de la variole du singe doit retarder son voyage et s’isoler. L’avis aux voyageurs s’applique à 27 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, l’Allemagne et l’Espagne.

Même si le test de dépistage du virus de la variole n’est pas encore une condition préalable au voyage, quatre sociétés médicales, originaires de Suisse, d’Inde et de Corée du Sud, ont rapidement mis au point un test de dépistage du virus de la variole. Si le nombre de cas de variole du singe continue à augmenter, le test de dépistage de la variole du singe devrait devenir une condition préalable au voyage, au même titre que les visas et autres documents de voyage habituels.