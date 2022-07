Quoi ? Caroline Cayeux est toujours membre du gouvernement ?

Mais non ? Mais si ! Dix jours après ses propos méprisants sur les personnes LGBTI+ sur Public Sénat, et son désormais funestement célèbre « Ces gens-là », Caroline Cayeux est toujours membre du gouvernement d’Élisabeth Borne et d’Emmanuel Macron.

La colère des associations et de personnalités LGBTI+ ne retombe pas et est on ne peut plus compréhensible.

Manifestement, Caroline Cayeux n’a pas compris que le monde avait changé. Dans son interview à Public Sénat, non seulement, elle maintenait ses propos sur le mariage pour tous, mais elle se pose presque en victime. Sur le mariage pour tous, rappelons qu’elle avait déclaré qu’il s’agissait d’une réforme « de caprice et de dessein qui va contre la nature”.

Non seulement durant cette interview, la ministre affirmait maintenir ses propos mais elle ajoutait : “Je dois vous dire quand même j’ai beaucoup d’amis parmi ces gens-là. Franchement, c’est un mauvais procès qu’on me fait et ça m’a beaucoup contrariée”.

Contrariée ? Vous avez bien lu. A-t-elle pensé aux centaines de milliers de personnes qui ont été blessées à l’époque par ses propos ? A-t-elle bien mesurer en quoi ses déclarations homophobes avaient pu aussi contribuer à la hausse des agressions physiques et verbales constatées durant la période des débats sur le mariage pour tous ? Les assumer près de dix ans plus tard n’est pas acceptable moralement et de plus condamnable. L’homophobie n’est pas une opinion, c’est un délit.

Caroline Cayeux s’est ensuite excusée par un tweet et dans une interview au Parisien. Et la Première ministre a volé à son secours en expliquant quelques jours plus tard que l’incident était clos.

Mais comme le soulignait la députée Marie-Charlotte Garin lors des questions au gouvernement hier, ce n’est pas une maladresse, c’est un délit. Et on ne s’excuse pas d’un délit. La justice a d’ailleurs été saisie depuis par des associations LGBT et c’est une bonne chose.

Alors, oui, maintenir Caroline Cayeux au gouvernement est une faute. Même si le premier quinquennat Macron a permis d’obtenir quelques avancées pour les personnes LGBTI+ (mais la PMA n’est toujours pas “pour toutes”, puisque les personnes trans en sont exclues), la composition du gouvernement de son second mandat envoie un bien mauvais signal.

Car n’oublions pas qu’à la table du Conseil des ministres siègent aussi Gérald Darmanin (qui tweetait : “Mariage homosexuel et adoption par les homosexuels, faut-il tout accepter sous prétexte que la société évolue ?”), Christophe Béchu (qui déclarait : “une menace pour l’équilibre de notre société”) et Sébastien Lecornu (“le mariage est dans nos sociétés la base de la construction de la famille, et une famille se construit entre un homme et une femme”).

Les associations qui ont boycotté hier soir un « dîner des fiertés » sorti de nulle part (le mois des fiertés, c’était en juin) ont eu raison de ne pas y participer.

Mais il y a fort à craindre qu’Emmanuel Macron ne change rien à cet attelage gouvernemental plus que problématique.