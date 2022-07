Caroline Cayeux "regrette" ses propos passés "stupides" sur les couples de même sexe

La ministre des Collectivités territoriales Caroline Cayeux a indiqué jeudi 14 juillet dans un entretien au Parisien “regretter” ses propos “stupides” de 2013 critiquant l’ouverture du mariage aux couples de même sexe.

Mais selon les informations de France Info, des membres de la majorité signent une tribune à paraître en fin de semaine et remettant en cause son maintien au gouvernement.

Public Sénat a demandé mardi à Mme Cayeux si elle maintenait d’anciennes déclarations datant de 2013 “sur le mariage pour tous et l’adoption pour les couples de même sexe, qualifiées de réforme de caprice et de dessein qui va contre la nature”.

La ministre a d’abord dit : “Je maintiens évidemment mes propos. Mais j’ai toujours dit que la loi, si elle était votée, je l’appliquerais”. Et d’ajouter : “Je dois vous dire quand même j’ai beaucoup d’amis parmi ces gens-là. Franchement, c’est un mauvais procès qu’on me fait et ça m’a beaucoup contrariée”.

“Je n’ai jamais fait partie de La Manif pour tous, je n’ai jamais défilé, que les choses soient claires”, a aussi indiqué la ministre.

Dans un entretien au Parisien jeudi soir, Mme Cayeux a indiqué : “Les propos mentionnés remontent à dix ans. Et si je ne peux nier les avoir tenus, évidemment que je ne les utiliserais plus et les regrette. Je comprends que ces propos stupides et maladroits aient pu autant blesser. Je tiens ici à renouveler toutes mes excuses les plus sincères car ils ne reflètent pas du tout ma pensée”.

Alors qu’elle se voyait reprocher d’avoir dit qu’elle avait “beaucoup d’amis parmi ces gens-là”, en référence aux couples de même sexe, Mme Cayeux a ajouté : “Je mesure combien cette expression a été choquante et douloureuse pour de nombreuses personnes. Cet émoi me touche d’autant plus personnellement que ce propos est à contre-courant de ma détermination totale à lutter contre toutes les formes de discrimination.”

“Je n’aurais absolument jamais dû dire ces propos qui ne représentent en aucun cas ma pensée. Je comprends donc pleinement l’émoi suscité et je réitère mes excuses”, a-t-elle insisté.

Alors que plusieurs associations anti-homophobie ont annoncé mercredi avoir déposé plainte à Paris contre Mme Cayeux, la ministre a indiqué leur avoir “écrit un courrier d’excuses”. “Je veux qu’elles sachent qu’elles me trouveront toujours à leurs côtés dans les combats qu’elles mènent contre les discriminations et pour l’égalité des droits.”