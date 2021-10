« Prendre la PrEP, c’est facile ! »

S’engager dans la PrEP, c’est simple

Vous avez choisi la PrEP comme un des moyens de vous protéger contre le VIH. Vous allez alors bénéficier d’un suivi médical avec des visites trimestrielles chez votre médecin, en CeGIDD ou à l’hôpital. Lors de votre premier rendez-vous, vous aborderez la question du schéma de prise du traitement. Pour les hommes gays et bis cis (lire ci-dessous pour les hommes trans), il existe deux façons de prendre la PrEP qui sont, toutes les deux, aussi efficaces : en continu ou à la demande.

À la demande ou en continu, vous choisissez…

Vous êtes un homme gay ou bi cis et vous avez choisi la PrEP comme moyen de protection contre le VIH. Lors de votre premier rendez-vous, vous choisirez dans quel schéma de prise vous allez vous engager : en continu (un comprimé tous les jours) ou à la demande (en fonction de votre activité sexuelle). Dans les deux cas, il vous faudra d’abord prendre deux comprimés d’un coup et ce, au minimum deux heures avant votre rapport sexuel et au maximum 24 heures avant : vous aurez une protection complète contre le VIH au bout de deux heures.

Si vous avez choisi de prendre la PrEP en continu, vous prendrez alors un comprimé tous les jours à la même heure.

Si vous préférez prendre la PrEP à la demande, vous prendrez après les deux comprimés du jour 1, un comprimé tous les jours à la même heure et ce, jusqu’à deux jours après votre dernier rapport sexuel. Chaque fois que vous interromprez votre prise de PrEP et que vous avez l’intention d’avoir des rapports sexuels, vous recommencerez le schéma à son début : deux comprimés, puis un, puis un…

Quel que soit votre schéma de prise, si vous avez l’intention d’interrompre la PrEP (de quelques jours ou plus), il faut respecter la prise d’un comprimé pendant deux jours après votre dernier rapport sexuel pour être entièrement protégé contre le VIH.

Un schéma spécifique pour les hommes gays trans

Vous êtes un homme trans gay ou bi et vous avez choisi de vous protéger contre le VIH avec la PrEP, vous observerez un schéma de prise adapté.

Vous prendrez un comprimé de PrEP tous les jours à la même heure pendant sept jours avant votre premier rapport sexuel sous PrEP. Au bout de ces sept jours seulement vous serez entièrement protégé contre le VIH. Vous continuerez alors à prendre tous les jours un comprimé quotidiennement à la même heure.

Si vous avez choisi d’arrêter la PrEP, vous devrez continuer à prendre le comprimé de PrEP pendant sept jours après votre dernier rapport sexuel. Quel que soit votre arrêt de la PrEP, si vous envisagez de reprendre le protocole : il vous faudra recommencer au début, à savoir la prise d’un comprimé pendant sept avant votre premier rapport sexuel sous PrEP.

À savoir : Si vous oubliez de prendre la PrEP au delà du quatrième jour de prise du comprimé, la concentration du médicament est suffisante pour vous permettre, soit de rattraper cet oubli avec la prise d’un cachet si le retard est de moins de douze heures, soit de sauter cette prise si le retard est supérieur à douze heures. En revanche, en cas d’oubli, si vous n’avez pris la PrEP que trois jours (ou moins) sur les sept derniers jours et que vous avez été en situation de risque avec un rapport sexuel sans préservatif, un traitement post-exposition (TPE) est conseillé.

Un article en partenariat avec Santé publique France