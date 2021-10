« Oui, mon médecin peut me prescrire la PrEP ! »

En ville, chez votre médecin

Depuis le mois de juin cette année, les médecins de ville (comme les médecins généralistes) peuvent prescrire la PrEP et assurer le suivi médical nécessaire à cette prescription. Pour les deux premiers rendez-vous (la première consultation vérifie le bilan sanguin et délivre la première prescription de PrEP, la deuxième, trois semaines plus tard, permet de s’assurer que vous tolérez bien le traitement), vous devrez consulter un médecin formé à ces rendez-vous.

N’importe quel médecin de ville pourra renouveler les prescriptions suivantes d’une durée de 3 mois. Les consultations de renouvellement de PrEP sont trimestrielles. Elles seront toujours accompagnées d’un bilan médical qui permettra de vérifier l’absence d’infections sexuellement transmissibles (IST) et de contamination par le VIH.

Les consultations de renouvellement de PrEP peuvent avoir lieu en téléconsultations.

Le fait d’aller voir son médecin généraliste simplifie le protocole. Ce dernier connaît souvent très bien vos antécédents médicaux et pourra anticiper vos questions quant à d’éventuelles interactions avec d’autres traitements.

Si pour des raisons personnelles (parce que, par exemple, votre médecin traitant est le médecin de famille et que vous tenez à préserver une certaine confidentialité sur votre démarche), vous ne voulez pas aller chez votre médecin traitant, vous pouvez contacter l’association Aides à prep@aides.org qui se chargera de vous communiquer les coordonnées d’un médecin qui pourra vous accompagner dans votre volonté de passer sous PrEP. Si votre médecin ne prescrit pas la PrEP, vous pouvez contacter Sida Info Service au 0 800 840 800 (l’appel est confidentiel et anonyme) et sur sida-info-service.org.

En CeGIDD

Les Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) sont des centres de dépistage du VIH, des hépatites et des IST. Ils sont gratuits et anonymes (si vous le souhaitez). Ils assurent également les consultations et la prescription de la PrEP.

En plus de ces consultations, vous pourrez bénéficier en CeGIDD d’un accompagnement qui répondra à toutes les questions liées à la PrEP. Ces accompagnateurs sont issus d’associations de lutte contre le sida (Afrique Avenir, Enipse, Acceptess-T, Aides, etc…) ou sont des utilisateurs de PrEP. Ils répondront à vos questions avec toute la bienveillance nécessaire.

Les hommes (trans ou cis) ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH), qui n’ont pas de droits ouverts à la Sécurité Sociale, peuvent se rapprocher d’un CeGIDD pour la prescription de la PrEP. Les centres pourront vous prendre en charge et vous délivrer la PrEP gratuitement.

Vous pourrez trouver les adresses du CeGIDD le plus proche de chez vous sur https://www.sida-info-service.org/annuaire/

Au sein d’un service spécialisé en hôpital

C’est dans les services des maladies infectieuses des hôpitaux que sont nés les centres de consultations PrEP. Aujourd’hui, ces centres dédiés offrent deux inconvénients : les délais pour prendre un rendez-vous et l’éloignement de ces hôpitaux sur nos territoires. En revanche, ils offrent une expertise remarquable sur tout ce qui concerne le VIH.

Comme dans les CeGIDD, vous bénéficierez à l’hôpital d’un accompagnement PrEP si vous le choisissez pour votre parcours PrEP.

Pour en savoir plus, visitez le site Sexosafe.fr

Un article en partenariat avec Santé publique France