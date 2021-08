Une pluie de médailles pour les athlètes LGBTI+ aux JO de Tokyo

Alors que l’édition de Tokyo des Jeux Olympique vient de se terminer, les couleurs de l’arc-en-ciel ont été plus que représentées cette année. Avec le plus grand nombre de sportifs et sportives ouvertement LGBTI+ de l’histoire des JO, cette édition 2021 a été très inclusive. En plus d’une grande visibilité pour la communauté LGBTI+, au moins 54 athlètes LGBTI+ ont rapporté des médailles olympiques. D’après le média LGBTI+ Out, qui a suivi de près ces jeux, voici le décompte des médailles pays par pays.

Les médailles LGBTI+ des Jeux olympiques de Tokyo :

Grande-Bretagne : Tom Daley a remporté la médaille d’or pour l’épreuve masculine de plongeon synchronisé sur plateforme de 10 m et une médaille de bronze pour l’épreuve individuelle de plongeon sur plateforme de 10 m.

Carl Hester a décroché la médaille de bronze pour le dressage par équipe dans la compétition équestre.

Sarah Jones, Susannah Townsend et Leah Wilkinson ont remporté la médaille de bronze en hockey sur gazon féminin.

France : Amandine Buchard a remporté la médaille d’argent en judo.

Astrid Guyart a remporté la médaille d’argent au fleuret féminin par équipes.

Alexandra Lacrabère et Amandine Leynaud ont remporté la médaille d’or dans l’épreuve féminine de handball.

États-Unis : Ally Carda, Amanda Chidester et Hayley McCleney ont remporté la médaille d’argent en softball.

Tierna Davidson, Adrianna Franch, Kelley O’Hara et Megan Rapinoe ont fait balayage de médaille avec le bronze, l’argent et l’or au football féminin.

Erica Sullivan a remporté la médaille d’argent lors de sa toute première épreuve féminine du 1 500 mètres nage libre.

Raven Saunders a remporté la médaille d’argent au lancer de poids féminin.

Stefanie Dolson a remporté la médaille d’or dans l’épreuve féminine de basketball 3-contre-3.

Hannah Roberts a remporté la médaille l’argent à l’épreuve de BMX freestyle.

Raz Hershko a remporté la médaille de bronze en judo féminin par équipe mixte.

Sue Bird, Chelsea Gray, Brittney Griner, Breanna Stewart et Dianna Taurasi ont remporté la médaille d’or en basket-ball féminin.

Canada : Joey Lye et sont équipe ont battu ont remporté la médaille de bronze en softball.

Larissa Franklin et son équipe ont remporté la médaille de bronze au softball.

Kadeisha Buchanan, Stephanie Labbe, Erin McLeod, Keilen Sheridan et Quinn ont remporté la médaille d’or en football féminin.

Pologne : La rameuse Katarzyna Zillmann a remporté la médaille d’argent dans l’épreuve féminine d’aviron en quadruple.

Jolanta Ogar et Agnieszka Skrzypulec ont remporté la médaille d’argent dans l’épreuve féminine de voile légère à deux.

Nouvelle-Zélande : Emma Twigg a remporté lamédaille d’or dans l’épreuve d’aviron féminin.

Kelly Brazier, Gayle Broughton, Ruby Tui, Portia Woodman des All Blacks ont remporté la médaille d’or pour le rugby féminin.

Italie : Lucilla Boari a remporté la médaille d’or à l’épreuve de tir à l’arc solo féminin.

Venezuela : Yulimar Rojas a remporté la médaille d’or au triple saut féminin.

Allemagne : Jasmin Grabowski et son épuipe ont remporté la médaille de bronze en judo féminin par équipes mixtes.

Philippines : Nesthy Petecio a remporté la médaille d’argent dans l’épreuve féminine de boxe poids plume.

Pays-Bas : Sanne van Dijke a remporté la médaille de bronze en judo.

Ramsey Angela a remporté la médaille d’argent dans l’épreuve masculine sur piste 4x400m.

Brésil : Ana Marcela Cunha a remporté la médaille d’or dans l’épreuve de natation féminine du 10 km.

Ana Carolina da Silva et Carol Gattaz ont remporté la médaille d’argent en volleyball féminin.

Suède : Magdalena Eriksson, Lina Hurtig, Hedvig Lindahl et Caroline Seger ont remporté la médaille d’argent en soccer féminin.

Irlande : Kellie Harrington a remporté la médaille d’or en boxe légère féminine.