La nageuse lesbienne états-unienne Erica Sullivan remporte une médaille d’argent aux JO de Tokyo

La nageuse états-unienne Erica Sullivan fait partie de la longue liste des athlètes ouvertement LGBTI+ des Jeux Olympiques de Tokyo. Elle a fait son coming out en 2017 et aujourd’hui elle est au top de son accomplissement.

La nageuse de 20 ans vient de remporter une médaille d’argent lors de l’épreuve des 1500 mètres nage libre féminin, terminant à seulement quatre secondes d’une autre nageuse de la Team USA Katie Ledecky.

Après sa victoire, la championne s’est rendue à la conférence de presse olympique.

La nageuse s’est définie comme étant « l’incarnation d’une personne américaine » et de vivre pleinement son « rêve américain ».

« Je suis multiculturel. Je suis queer. Je suis beaucoup de minorités. C’est ce qu’est l’Amérique. Pour moi, l’Amérique n’est pas une question de majorité. Il s’agit d’avoir votre propre départ. Le rêve américain arrive dans un pays pour établir ce que vous voulez faire de votre vie. » a déclaré la sportive.

D’origine asiatique, Erica Sullivan a fait de nombreux voyages au Japon avec sa famille lorsqu’elle était enfant et son grand-père a conçu certains bâtiments qui accueillent actuellement les Jeux Olympiques de Tokyo.

Fière d’elle, la nageuse a aussi parlé de son long et dur chemin pour arriver jusqu’aux JO, de la mort de son père et de son coming out.

« Monter sur le podium, au Japon, en tant qu’Américaine d’origine asiatique et de remporter la médaille d’argent dans un événement féminin historique pour la première fois, en tant que personne qui aime les femmes et qui s’identifie comme lesbienne… c’est tellement cool ! C’est génial ! », a déclaré Erica Sullivan au Washington Post.