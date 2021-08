JO : la boxeuse philippine Nesthy Petecio dédie sa victoire historique à la communauté LGBTI+

Mardi 3 août, la boxeuse Nesthy Petecio a marqué l’histoire en remportant la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo en boxe dans la catégorie des poids plume féminin. Elle devient la première boxeuse philippine à remporter une médaille olympique. La dernière médaille olympique gagnée dans cette discipline par un athlète philippin était aux Jeux d’Atlanta en 1996 par Mansueto Velasco.

Après un combat serré, Nesthy Petecio a perdu de justesse contre la Japonaise Sena Irie par une décision unanime. Après son combat, la boxeuse lesbienne a tenu à rendre hommage à la communauté LGBTI+. « Je suis fière de faire partie de la communauté LGBTQ. Allez-y, battez-vous ! Cette victoire est aussi pour vous », déclare-t-elle, émue. « Quel que soit votre genre, tant que vous avez un rêve, continuez à vous battre ».

Pendant la cérémonie de remise des médailles, Nesthy Petecio a fondu en larmes en montant sa médaille d’argent, sous les applaudissements de son équipe des Philippines présente dans le stade olympique.

« J’ai pleuré plus tôt parce que je voulais gagner l’or pour mon entraîneur Nolito [Velasco] », a-t-elle ensuite expliqué à ESPN . « Nous n’avons pas réussi, mais j’ai fait de mon mieux sur le ring ».

Nesthy Petecio et son équipe espèrent que son combat historique va permettre de changer les mentalités aux Philippines, où la boxe reste un sport fortement dominé par les hommes.

Dans une interview donnée à So Jannelle TV le 24 juillet dernier, Nesthy Petecio a reconnu la difficulté d’être une boxeuse dans son pays. « Beaucoup de gens pensent que la boxe est uniquement pour les garçons. Mais en tant que femmes [boxeuses], nous avons déjà gagné le respect », assure-t-elle.

Le plus important pour l’athlète n’est pas de marquer l’histoire, mais de rendre sa famille fière. « Cela signifie beaucoup pour moi parce que c’est le rêve de mon père, et c’est aussi mon rêve », déclare Nesthy Petecio après sa victoire en demi-finale. « Ce n’est pas seulement pour moi. C’est pour mon pays et les Philippins qui ont prié pour moi ».

La boxeuse a déjà en ligne de mire les Jeux olympiques de Paris en 2024 : « Nous sommes toujours à la poursuite de l’or. Nous n’avons pas fini ».