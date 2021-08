JO : l’archère italienne Lucilla Boari fait son coming out après sa victoire historique

L’archère Lucilla Boari a fait son coming out lesbien vendredi 30 juillet lors d’une conférence de presse à Tokyo. L’athlète italienne venait alors de remporter la demi-finale, et donc la médaille de bronze, de l’épreuve de tir à l’arc individuel femmes, contre l’états-unienne Mackenzie Brown (7-1). Il s’agit d’une victoire historique pour l’archère, puisqu’elle devient la première Italienne à remporter une médaille olympique dans ce sport.

Lors de la conférence de presse avec les médias italiens suivant sa victoire, un message surprise a été transmis à Lucilla Boari. L’archère néérlandaise Saane De Laat, qui ne participe pas aux Jeux, lui a adressé une vidéo pour la féliciter. « Félicitations ! C’est super, super, super incroyable et je suis tellement fière de toi. J’ai hâte que tu sois ici pour que je puisse te donner le plus grand câlin qui soit. Je t’aime tellement. Bravo ! », déclare-t-elle, le sourire aux lèvres.

Lucilla Boari, visiblement émue, a expliqué à la fin de la vidéo qu’elle et Saane De Laat sont en couple : « C’est Saane, ma petite amie ».

Interrogée sur sa victoire, l’archère semble avoir du mal à croire à ce qu’elle a vécu. « J’ai marqué l’histoire aujourd’hui. C’est comme “ carpe diem ” », affirme-t-elle, d’après World Archery. « Honnêtement, j‘ai beaucoup rêvé de ce moment et ce rêve vient de se réaliser. Je suis la fille la plus heureuse en ce moment », a-t-elle déclaré.

L’athlète polonaise Katarzyna Zillmann a également fait son coming out lors de ces Jeux olympiques de Tokyo. Après avoir remporté la médaille d’argent en aviron mercredi 28 juillet, elle a remercié sa petite amie. Elle a expliqué qu’elle était out, mais que cela n’avait jamais été relaté par les médias. « Les conversations avec vous après la course aux médailles n’ont pas été révolutionnaires pour moi. J’en ai déjà parlé dans des interviews auparavant, mais pour une raison quelconque, cela n’a pas été publié ».