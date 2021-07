JO : la judokate Amandine Buchard remporte l'argent

Dimanche 25 juillet, la judokate lesbienne Amandine Buchard a remporté la premiere médaille d’argent de la délégation française lors des Jeux olympiques de Tokyo.

Amandine Buchard est l’une des meilleures judokates de sa division. Dans la catégorie des moins de 48 kg, elle a remporté la médaille de bronze lors du Championnat du monde de 2014 puis celle d’argent au Championnat d’Europe la même année. En 2016, elle change de catégorie pour aller à celle des moins de 52 kg. La judokate remporte une médaille de bronze aux Championnats du monde de 2018, avant de remporter l’or aux Championnats d’Europe en avril cette année.

En août 2018, Amandine Buchard a fait son coming out en annonçant son mariage avec la judokate allemande Nieke Nordmeyer. « C’est fatigant de le cacher. On n’est pas soi-même, on vit dans le mensonge et je déteste ça », a-t-elle déclaré au Parisien. « Moi, je vis ma vie. Je ne tombe pas amoureuse d’un sexe mais d’une personne. Par le passé, j’ai eu des histoires avec des garçons. Mais je trouve qu’on se comprend plus entre filles, la relation est plus attentionnée ». « Moi, j’assume complètement. Je ne vais pas m’interdire d’aimer une femme si elle me rend heureuse », ajoute-elle.

Concernant la réaction de ses coéquipier·es dans le judo, elle explique : « Tout le monde s’en doutait alors… Cela a étonné certaines personnes, mais on ne m’a jamais traitée de sale homo. C’est plus difficile à accepter pour ma famille. D’ailleurs, on ne se parle plus avec ma mère ».

« Vous savez, on est beaucoup chez les femmes à avoir cette orientation sexuelle dans le judo. Il y a aussi beaucoup d’homos dans le sport de haut niveau qui se cachent », précise Amandine Buchard.

Ce lundi 26 juillet, elle a posté sur son compte Twitter une photo de sa médaille d’argent… et a annoncé publiquement son divorce avec Nieke Nordmeyer.