Tom Daley : « Je suis très fier de dire que je suis un homme gay et un champion olympique »

C’est après deux médailles de bronze remportées en 2012 et 2016, que le britannique Tom Daley a enfin remporté l’or olympique, lundi 26 juillet aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il a remporté l’épreuve de plongeon synchronisé à 10 mètres aux côtés de Matty Lee, devant les grands favoris chinois.

« Je suis incroyablement fier de dire que je suis un homme gay et aussi un champion olympique. Quand j’étais plus jeune, je ne pensais pas que je réussirais un jour, en raison de ma sexualité. Être champion olympique maintenant montre simplement que vous pouvez tout accomplir », a déclaré Tom Daley.

Les larmes aux yeux

Après sa victoire, c’est avec beaucoup d’émotion et les larmes aux yeux de Tom Daley et son acolyte Matty Lee ont participé à la conférence de presse olympique. Il en a profité pour revenir sur son parcours, les grands moments de sa carrière sportive et sa vie personnelle qu’il partage avec le scénariste Dustin Lance-Black et Robbie, leur tout jeune enfant.

Cette année, les Jeux Olympiques représentent une visibilité LGBTI+ sans précédent avec au moins 168 athlètes ouvertement LGBTI+ en compétition. Cela fait trois fois plus de participants LGBTI+ qu’aux JO de Rio.

Tom Daley poursuit : « Vous savez qu’il y a plus d’athlètes ouvertement LGBT à ces Jeux Olympiques qu’à tous les autres Jeux Olympiques ? J’ai fait mon coming out en décembre 2013. Quand j’étais plus jeune, j’ai toujours senti que j’étais celui qui était seul et différent et que je ne m’intégrais pas, qu’il y avait quelque chose en moi qui n’allait jamais être bien pour la société. Et j’espère que n’importe quelle jeune personne LGBT pourra voir que peu importe à quel point vous vous sentez seul en ce moment, vous n’êtes pas seul et vous pouvez réaliser n’importe quoi. Votre famille de cœur sera toujours prête à vous soutenir. […] Je suis incroyablement fier de pouvoir dire : je suis un homme gay et aussi un champion olympique. »