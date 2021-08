À ne pas manquer : « Les Sentiers de l'oubli » et « Secret de famille »

Deux films sud-américains à ne surtout pas manquer cette semaine !

« Les Sentiers de l’oubli »

Du Chili nous vient Les Sentiers de l’oubli, de Nicol Ruiz Benavides. À la mort de son mari, Claudina se retrouve à devoir vivre chez sa fille, très stricte, avec son petit fils, complice. Le film va nous entraîner dans son cheminement, depuis la douleur de la perte jusqu’à sa renaissance et son émancipation, grâce à l’histoire d’amour qui va naître avec sa voisine. La séquence finale est tout à la fois joyeuse et bouleversante.

Née en 1988, dans le sud du Chili, à Lautaro, Nicol Ruiz a étudié la réalisation de films à l’Université de Mayor. Depuis 2019, elle a réalisé sept des dix chapitres de la série télévisée de fiction Los Carcamales.

Comme Deux, le très beau film de Filippo Meneghetti sur une histoire d’amour entre deux femmes séniors, Les Sentiers de l’oubli aborde frontalement ce sujet. Interviewée sur Mediapart, Nicol Ruiz explique : « La diversité sexuelle est un tabou pour les femmes, surtout à un âge avancé. De plus, ici au Chili, il est mal vu de faire partie de la communauté LGBTQ +, qui reste toujours un sujet de conversation et de jugement dépréciatif. J’espère que les nouvelles générations prouveront que le temps ne passe pas en vain. »

Le rôle principal est tenu par l’actrice de théâtre Rosa Ramírez. Dans Les Sentiers de l’oubli, elle est remarquable de bout en bout, ce qui lui a valu le prix d’interprétation au dernier festival Chéries-Chéris, en juin dernier.

Les Sentiers de l’oubli, de Nicol Ruiz Benavides, avec Rosa Ramírez, Romana Satt, Gabriela Arancibia, Claudia Devia

« Secret de famille »

L’action de Secret de famille, réalisée par la Brésilienne Cristiane Olivera se situe en 2007, une période de grands changements au Brésil, y compris sur les questions de genre et de sexualité. Joana, jeune ado de 13 ans, veut percer le mystère de sa grand-tante, Rosa, qui est décédée vierge. Entre une mère très sévère et une grand mère plus compréhensive, Joana, aidée par son amie Carolina, va faire de cette quête un apprentissage de sa véritable identité. Comme dans Les Sentiers de l’oubli, ce film questionne aussi le carcan du patriarcat et du genre.

Pas facile de filmer l’adolescence mais le regard de Cristiane Olivera, dont c’est le second long métrage, est toujours juste. Ce sont trois visages et trois parcours de femmes qu’elle nous propose, avec chacune sa façon d’appréhender le monde.

Secret de famille, de Cristiane Olivera, avec Leticia Kacperski, Isabelle Bressane, Joana Vieira, Lisa Geraum Becker.