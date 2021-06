Ce fut une cérémonie très réussie pour les noces de Mathieu et Alexandre, nos deux amoureux préférés de la dernière saison de L’Amour est dans le pré. Leur mariage aurait dû être déjà célébré mais pour des raisons de sécurité sanitaire, l’évènement avait dû être reporté. Il s’est enfin déroulé le 26 juin à la mairie de Sernhac dans le Gard. Les festivités ont d’ailleurs été filmées par les caméras de M6 pour une émission spéciale à la rentrée prochaine.

Un mariage en grande pompe

Mathieu et Alexandre ont ravi leurs invités en arrivant devant le lieu de leur mariage à cheval, dans une tenue très chic. Mathieu, fier et très heureux, portait un costume trois pièces beige avec une cravate rose et un chapeau noir et Alexandre, très élégant, était vêtu d’un costume bleu clair.

Karine Le Marchand, était l’invitée d’honneur du mariage. Elle s’est occupée d’officier la cérémonie laïque des deux amoureux. De la joie et des larmes ont coulé lors de la noce et l’ensemble des invité·es, dont des anciens candidats de l’émission de dating, étaient ravies d’être présent·es pour célébrer cet amour et cette union. Vincent de la 16e saison, Emeric et Aurélia de la 13e saison, Pierre et Fred de 7e saison faisaient partie des invité·s. Sans oublier Lucile et Jérôme, de la dernière saison, qui attendent un heureux événement !

Hélas, les parents de Mathieu n’étaient pas présents au mariage pour des raisons de santé. Le père de Mathieu qui souffre de la maladie de Cadasil, une pathologie génétique très rare qui touche le cœur, est dans le coma, entre la vie et la mort. La mère de Mathieu est, elle aussi, actuellement hospitalisée. En tant que marraine du couple, Karine Le Marchand a accompagné Mathieu jusqu’à l’autel.

Après le mariage civil, c’est de nouveau à cheval que les mariés, suivis de tous leurs invités, se sont rendus sur le lieu des festivités pour à nouveau unir leur amour avec une cérémonie laïque officiée par Karine Le Marchand. Une fois n’est pas coutume, les époux comme l’animatrice n’ont pas pu cacher leurs larmes lors de l’échange des anneaux. « Merci de nous faire vivre un petit peu par procuration cet amour si pur que vous avez » , a déclaré Karine Le Marchand lors de son discours.

Ils ont, ensuite, fait la fête autour d’un barbecue géant spécialement construit pour l’évènement dans une ambiance de folklore camarguais.

Un projet de famille

Fous de bonheur, les deux amoureux ont déjà prévu de fonder une famille et d’accueillir leur premier enfant. Le couple souhaite avoir recours à la GPA et va commencer le long processus pour concrétiser leur projet.