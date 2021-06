Mathieu et Alexandre, les amoureux de « L’Amour est dans le pré » doivent reporter leur mariage

Mathieu et Alexandre ont formé le couple favori de la dernière saison de L’Amour est dans le pré. Dès leur rencontre, ce fut comme une évidence pour Mathieu, l’éleveur de taureaux camarguais de 44 ans et Alexandre, le jeune cavalier professionnel de 24 ans.

Depuis la fin de l’émission, tout est au beau fixe pour les jeunes tourtereaux qui ont été beaucoup occupés par les préparatifs de leur mariage. Celui-ci devait avoir lieu le 12 juin prochain dans le petit village de Sernhac, dans le Gard. Mais avec la crise sanitaire liée à la Covid-19, Mathieu, et Alexandre ont pris la lourde décision de le reporter afin qu’il puisse se passer en toute sécurité pour tout le monde.

« Il nous a été recommandé de reporter la date du mariage ultérieurement car c’était ingérable en cette période Covid pour la commune de Sernhac », a déclaré le couple au quotidien Midi Libre.

En effet, le mariage va être très médiatisé et va susciter un certain engouement pour les fans. L’événement risque de chambouler le petit village et nécessite donc un protocole sanitaire renforcé qu’il faut prendre le temps de mettre en place.

« Cet évènement permet de faire connaître le village et c’est positif. Mais il a été nécessaire de prendre des mesures de sécurité en tenant compte des contraintes de stationnement, des rues étroites et de ne pas pénaliser les habitants ce jour-là », explique le maire de Sernhac.

Les cameras de M6 seront présentes car le mariage de Mathieu et Alexandre fera l’objet d’une émission spéciale qui sera diffusée fin août, juste avant le lancement de la prochaine saison de L’Amour est dans le pré. Karine Le Marchand assistera aussi au mariage.

D’ici là, les amoureux continuent de peaufiner les derniers détails d’une fête qui s’annonce joyeuse et conviviale.