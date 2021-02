Delphine, 47 ans, arboricultrice, première candidate lesbienne de « L’Amour est dans le pré »

Lors de la deuxième soirée de présentation des nouveaux candidat.e.s de la prochaine saison de l’émission de speed-dating L’Amour est dans le pré présentée par Karine Lemarchand, les téléspectateurs ont pu découvrir Delphine, la première candidate lesbienne de l’émission.

Très touché.e.s par son portrait, les internautes ont commenté avec beaucoup d’enthousiasme l’histoire de Delphine et lui ont envoyé de nombreux encouragements.

Très souriante, lumineuse, entière, sportive, bien dans ses baskets, bricoleuse et surtout motarde aguerrie, voilà comment est présentée Delphine, l’arboricultrice de 47 ans. Elle a été élevée dans la tradition catholique et a pris conscience de son attirance pour les femmes à l’âge de 25 ans lorsqu’elle a embrassé une fille pour la première fois.

Deux histoires d’amour

Delphine n’a eu que deux histoires d’amour dans sa vie et sa plus forte relation a durée douze ans. À l’époque, elle a longtemps présenté sa petite amie comme sa cousine et c’est elle qui a décidé de rompre en 2019. À la suite de cette histoire, Delphine s’est prise d’amour pour sa voisine hétéro et leur relation n’a duré que six mois.

Après s’être longtemps cachée, Delphine a réalisé que la vie était trop courte et a fait son coming out en 2018, après la mort de son père.

Belle et bien célibataire, elle est décidée à trouver la femme de sa vie et devenir heureuse en amour !

Regardez un extrait de son portrait :