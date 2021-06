Aides revient avec #fetelamour, pour financer un centre de santé sexuelle

Aides relance ce jeudi 10 juin la campagne en ligne #fetelamour afin de financer un centre de santé sexuelle dans le sud de la France. Soixante dix artistes et personnalités se sont engagées pour participer au projet, dont Charlotte Rampling, Lola Dubini, Catherine Ringer, Nicky Doll ou encore Les Crevettes pailletées.

Cet événement culturel dure jusqu’au samedi 12 juin et se passe entièrement en ligne. « Au programme, trois jours de créations originales, culturelles et solidaires pour remettre les enjeux liés au VIH sur le devant de la scène, fêter les amours, et collecter les dons nécessaires au financement d’un centre de santé sexuelle, structure indispensable pour mettre fin à l’épidémie », explique l’association dans un communiqué.

Pour #fetelamour, les personnalités ont chacune réalisé une création vidéo inédite, les « Love Streams », dans laquelle elles expriment leur vision des amours, de la sexualité et de la prévention.

Deux cent mille euros pour un centre de santé sexuelle

L’événement a été pensé comme un festival culturel, couvrant des thèmes tels que l’humour, la société, la sexualité, le sport, la cuisine, la littérature, la danse ou encore la musique. « Cela sera l’occasion, par exemple, de participer à une MasterClass de voguing menée par la House of LaDurée, d’assister à une lecture sous forme de podcast par Fanny Ardant, de se laisser embarquer par un tuto makeup avec Cristina Cordula, de se mettre aux fourneaux avec Gwendal Marimoutou et bien d’autres surprises encore », explique Aides.

Une tombola solidaire est également mise en place avec des lots tels que des vinyles dédicacés de Pomme ou Yelle, un relooking avec Cristina Cordula, ou bien une rencontre avec l’acteur britannique Alex Lawther, vu dans Black Mirror. Plusieurs maisons de haute couture – comme Balmain, Dior ou Givenchy – ont également offert certaines de leurs créations pour la tombola.

L’objectif de la campagne #fetelamour est de récolter 200 000 euros pour couvrir le financement du centre et intensifier les actions de prévention.

« Pour y parvenir, nous avons choisi nos armes : la culture, la création, l’art, et par-dessus tout L’AMOUR. Ainsi durant trois jours, avec #fetelamour, nous aurons une opportunité inouïe : celle de découvrir, d’apprendre, de s’émerveiller, grâce à plus de 40 contenus digitaux et orginaux tout en œuvrant pour faire fléchir l’épidémie de VIH. Nous devons saisir cette opportunité », écrit Aurélien Beauchamp, président d’Aides.

« Aujourd’hui, avec #fetelamour, Aides choisit de s’inscrire dans cette tradition en réinventant, à la lumière des outils d’aujourd’hui, le discours autour du VIH. Regarder en arrière pour innover : tel a été notre cheminement pour imaginer, construire et proposer aujourd’hui cet événement entièrement digital. Nous construisons des ponts entre le passé de la lutte, ses drames, ses enseignements, le présent – et les espoirs qu’il suscite – et l’avenir, avec une vision résolument optimiste et un objectif clair : 2030 sans sida ».