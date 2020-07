Aides lance #fetelamour, pour dire oui à l'amour, non au sida !

L’association AIDES et Les Monstres présentent samedi 4 juillet 2020 la première édition de #fetelamour, un e-événement cul(turel) au profit de la lutte contre le sida.

L’objectif de cet évènement est de marquer un tournant dans cette lutte historique en libérant positivement et artistiquement la parole, en questionnant ce qu’est le couple, le sexe, le plaisir et en célébrant l’amour.

Plus de 60 artistes et personnalités-es seront mobilisés-es toute la journée pour faire passer à l’unisson un seul message : #fetelamour, faites un don, pour dire oui à l’amour, non au sida.

Selon Aides, « la première édition de #fetelamour s’inscrit à un moment historique de la lutte contre le VIH en France. En 2018 plus de 6 200 personnes ont découvert leur séropositivité. Pourtant, nous avons aujourd’hui tous les outils pour mettre fin au VIH et permettre aux personnes de vivre avec le virus et de ne plus le transmettre. »

Une belle brochette

Retrouvez dès le début de l’évènement de nombreux-ses comédien.ne.s, chanteurs et chanteuses, danseur et denseuses, musicien.ne.s, humoristes dont : Stéphane Bern, Casual Melancholia, Joey Starr, Laurent Lafitte, Aloïse Sauvage, Luc Bruyère, Raya Martigny, Yseult, Alice Renavand et bien d’autres encore !

Dès 21h, une e-soirée exceptionnelle se déroulera avec la diffusion du film Grand Amour de Clément Guinamard & Nicolas Mongin, (70 minutes). Grand Amour est une fiction singulière, un objet unique, réunissant 40 artistes, pour continuer à parler d’amour, parce que qu’il rassemble et qu’il rend libre.

Ce long métrage hybride a été produit sur une impulsion, comme on tombe amoureux-ses, qui embarque la-le spectateur-rice. Pour parler d’amour, de vie et de liberté.

Tout au long de cette journée, un appel à la générosité du public sera relayé par l’ensemble des personnalités engagées aux côtés de AIDES.

Retrouvez toutes les infos sur www.fetelamour.fr