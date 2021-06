Collages Lesbiens Strasbourg et La Nouvelle Lune organisent un cortège lesbien pour la marche des fiertés du 12 juin

La marche des fiertés de Strasbourg a lieu ce samedi 12 juin. Le collectif Collages Lesbiens Strasbourg, ainsi que l’association La Nouvelle Lune, proposent un cortège lesbien à la Pride. Cet événement intervient à la suite du succès de la marche lesbienne organisée à Paris le 25 avril pour la journée de la visibilité lesbienne.

Lire aussi : Collages Lesbiens organise une Marche lesbienne à Paris pour une PMA pour tou·tes

Collages Lesbiens Strasbourg met l’accent sur l’invisibilisation des lesbiennes et rappelle la violence de la lesbophobie en France et à travers le monde. « Près d’un quart des lesbiennes ont été victimes d’insultes, d’humiliations, de critiques (apparence physique, opinions, capacités) par un·e proche », déplore le collectif. « Une lesbienne sur sept a été victime d’agression sexuelle commise par un·e proche. Pour chacun de ces chiffres, c’est quatre fois plus que les femmes hétérosexuelles ».

« Ces violences découlent et reflètent le contrôle social exercé sur toutes les femmes, et leur intériorisation. Elles sont un rappel intolérable de la persistance d’un système de contrainte violente à l’hétérosexualité », ajoute Collages Lesbiens Strasbourg.

L’autre revendication du collectif est l’ouverture de la PMA à tou·tes, « y compris les personnes trans, sons condition ». À l’Assemblée nationale, les député·es examinaient ce lundi 7 juin pour la troisième fois le projet de loi bioéthique, dont la mesure phare est l’ouverture de la PMA à toutes les femmes. Collages Lesbiens Strasbourg réclame le libre choix sur l’anonymat ou non du donneur, une campagne en faveur du don de gamètes dans un cadre public, l’ouverture et la sécurisation de la filiation des « dons dirigés », la possibilité de conserver ses gamètes lors d’une transition de genre, la possibilité de choisir l’appariement ou non, et la reconnaissance anticipée de la filiation pour tous les couples.

Enfin, Collages Lesbiens Strasbourg revendique une augmentation des subventions données aux associations LGBTI+, l’interdiction des thérapies de conversion, l’asile pour toutes les personnes LGBTI+, le retrait de la loi « séparatisme », une campagne de prévention sur les risques d’IST pour les personnes LGBTI+ et des parcours de transition de genre libres et gratuits.

Le rendez-vous pour le cortège lesbien est à partir de 13 heures, Place de l’Université, à côté de la fontaine de droite. La marche débutera à 14 heures.