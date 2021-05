Barbara Pravi à Komitid : « Cette aventure est exceptionnelle et a changé ma vie »

Vaincue sur la ligne par le groupe italien Måneskin cette nuit, la concurrente française à l’Eurovision a pris le temps à l’issue du spectacle de venir répondre aux quelques journalistes français présents à Rotterdam, dont celui de Komitid.

À deux heures du matin, au terme d’un marathon d’une dizaine de jours aux cotés de la cheffe de délégation française Alexandra Redde-Amiel, elle s’est dit très heureuse de cette deuxième place. Il faut dire que cela n’était pas arrivé pour la France depuis 30 ans ! « Pas de déception, on est deuxième, c’est fou ! » a-t-elle lancé avant de répondre à Komitid.

Komitid : Est-ce que la page Eurovision se tourne déjà maintenant pour en ouvrir une nouvelle ?

Barbara Pravi : Je ne me rends pas encore bien compte, j’ai encore une nuit dans mon hôtel où je ne peux pas ouvrir les fenêtres ! Pour l’instant, je pense que c’est difficile, je suis dans une énergie entre deux, je ne sais pas comment cela va se passer quand je vais rentrer. C’est comme quand on rentre de colo, j’imagine, on est triste de quitter tous ses amis, je ne sais encore pas si je ferme ou si j’ouvre quelque chose.

Votre prestation a suscité de très nombreux commentaires positifs, notamment sur les réseaux, de personnes qui ne s’intéressent pas habituellement à l’Eurovision…

En règle générale, j’ai la sensation que c’est un peu ce qui s’est passé en France et je trouve ça assez incroyable. Encore une fois pour moi cette aventure est exceptionnelle et a changé ma vie donc voilà, c’est fou !