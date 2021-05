Dans les coulisses de l’Eurovision 2021 à Rotterdam : chansons, eurofans, paillettes et tests antigéniques

Après une année de pause forcée, le concours Eurovision de la chanson est de retour ce soir sur France 2 pour la 65ème année. Une édition complexe qui doit se conformer à des règles sanitaires strictes mais qui fait tout pour ne pas être un millésime au rabais vis-à-vis, notamment, des eurofans, les aficionados du concours qui, jauge réduite oblige, n’ont pas tous pu faire le déplacement à Rotterdam. Notre envoyé spécial nous raconte les coulisses du grand show de ce soir !

C’est devenu une routine pour celles et ceux qui sont là depuis plus d’une semaine. Chaque matin, en arrivant au Ahoy, ce centre de congrès de Rotterdam qui abrite l’immense Arena, scène du concours Eurovision, les journalistes, les équipes des artistes et les personnels du lieu, passent tou·tes par la case test antigénique.