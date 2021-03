Festival Queerscreen/JocK : dix jours de cinéma LGBT+ en ligne

Le festival s’ouvre aujourd’hui avec le film inédit 7 minutes de Ricky Mastro, un réalisateur brésilien qui vit en France et remonte le fil d’une histoire de chemsex fatale dans le milieu gay toulousain.

Suivra dès demain, Le Temps des luttes, un film passionnant qui raconte la courte vie de Mario Mieli, l’un des fondateurs du mouvement de libération LGBT+ italien, un militant provocateur aux multiples talents en rupture avec une famille bourgeoise et un grand amoureux.

Dimanche, La Déesse de l’Asphalte, de Julian Hernandez est une plongée dans le Mexico des années 80 à travers l’histoire des Castratrices de Santa Fe, un gang de rue composé uniquement de femmes et réputé pour semer la peur au sein de la ville.

Mardi 16 mars, le festival diffuse Renaissances, un documentaire sur des réfugié·es LGBT+, avec notamment le témoignage de Giovanna Rincon, directrice d’Acceptess-T.

Jeudi 18 mars sera l’occasion de (re)découvrir un film culte (en version restaurée) qui va ressortir dès l’ouverture des salles, le merveilleux Beautiful Thing (1996), qui suit une histoire d’amour entre deux adolescents d’une banlieue ouvrière anglaise. Vous n’oublierez jamais ces premiers émois de Jamie et Ste sur fond de musique signée Mama Cass et son groupe The Mamas and The Papas.

Samedi 20 mars, le festival propose un programme dédié aux courts métrages dans lequel vous pourrez découvrir le très beau Baltringue de Josza Anjembe, nommé au César du meilleur film court demain et qui évoque la rencontre amoureuse de deux garçons en prison.

Enfin, la clôture de ce festival, le 21 mars, vous permettra de découvrir le nouveau film du légendaire réalisateur canadien Bruce LaBruce, le très étrange Saint-Narcisse qui suit un jeune homme beau et narcissique qui enquête sur sa propre histoire et va rencontrer son frère jumeau, reclus dans un monastère.

Festival Queerscreen et JocK font leur cinéma du vendredi 12 au dimanche 21 mars 2021. Plus d’infos sur la page dédiée du Festival.