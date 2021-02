« Transernité » : écoutez le formidable témoignage d'Ali et de François

La semaine dernière s’était achevée sur un événement épouvantablement triste. Guillaume T., le jeune étudiant qui, après avoir témoigné des violences sexuelles dont il disait avoir été victime de la part d’un élu parisien et de son compagnon, s’est donné la mort dans sa chambre de la cité universitaire de Paris-Nanterre. Cette mort ne va pas finir de nous hanter.

Lire aussi : Guillaume est mort. Il avait 20 ans

Aujourd’hui, je veux vous parler d’un documentaire radio qui fait du bien. Quand j’ai écouté l’émission Les Pieds sur terre, sur France Culture, c’est une émotion de réconfort qui m’a envahi.

L’épisode intitulé Enceint, un reportage de la journaliste Clémence Allezard (habituée des colonnes de Komitid), nous plonge dans le récit d’une naissance pas tout à fait ordinaire. Salomé est la fille biologique d’un homme trans, Ali, et de son compagnon, François. En accouchant, Ali est devenu le premier homme trans à être reconnu parent à la naissance.

Pour lui comme pour François, le chemin vers la parentalité a certes été parsemé de quelques embûches, mais dans leurs paroles, et dans des anecdotes souvent drôles, on perçoit surtout une évidence : celle d’une volonté sans faille d’avancer ensemble vers la parentalité de la part de ces deux militants.

Au début, pourtant, Ali s’est questionné : « Je ne sais pas alors si, en tant que mec trans, je me sens capable de porter un enfant, parce que j’en ai la possibilité. En même temps, l’idée m’intéresse autant qu’elle me questionne : ça ne me rebute pas, mais ça me questionne surtout. »

Durant sa grossesse, Ali affirme qu’il a rencontré des personnes bienveillantes, notamment à la maternité des Lilas, en région parisienne, renommée par les deux parents la « transernité » des Lilas ». Céline, la sage femme, se dit contente d’avoir pu les accompagner. « C’est la personnalité de la personne qui est là qui est importante, et pas son genre. C’est Ali, quoi, c’est une personne enceinte, en fait », confie-t-elle au micro de Clémence.

Mettre des visages et des voix sur ces histoires, c’est capital notamment pour que des politiques cessent d’instrumentaliser les personnes trans ou de contester les familles homo-transparentales. Ali et François, merci d’avoir partagé vos mots. Et nous souhaitons à Salomé tout le bonheur possible.

« Enceint », reportage de Clémence Allezard, réalisé par Clémence Gross